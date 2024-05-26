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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Индепендьенте Авельянеда
0:1
Первый тайм: 45'
Велес Сарсфилд
0'
0:1
32' Пенальти
Акино Клаудио

Ход матча

32'
0:1
Акино Клаудио
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Велес Сарсфилд
3.55
2.90
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3.62
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
21
David
Martinez
11
Манкуэльо
Федерико
24
Лопес
Сантьяго
14
Lautaro
Millan
27
Diego
Tarzia
9
Авалос
Габриэль
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
34
Фернандес
Дамиан
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

27 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
2:1
ЛП
0:0
К
0:2
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
ЛП
3:3
КПЛ
1:0
КДЛС
1:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПА
0:1
ПА
2:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.79
1

Среднее время на гол

114
90

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

0.89
0.85

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

101
105

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 1 (1) 0.33
Ромеро Брайан 1 0.33
Пеллегрини Матиас 1 0.33
Пиццини Франсиско 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Conelo 1 1
Исла Маурисио 2 0
Лопес Сантьяго 2 0
Марконе Иван 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
David Martinez 1 0
Alex Luna 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Дамиан 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Roberto Garcia 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Гомес Элиас 1 0
Бузат Агустин 1 0
Пеллегрини Матиас 1 0
Гомес Валентин 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Велес Сарсфилд
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
11.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
23.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Велес Сарсфилд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Велес Сарсфилд
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 3
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Сармьенто Nahuel Gallardo 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Велес Сарсфилд
3.55
2.90
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3.62
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд онлайн

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Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд
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