Тур: 3.
1:1
Конец матча
0'
0:1
32' ПенальтиАкино Клаудио
48' Желтая карточкаJoaquin Laso
55' Желтая карточкаФернандес Дамиан
62' Желтая карточкаОрдоньес Кристиан
1:1
63' ГолАвалос Габриэль
67' Желтая карточкаAlexis Conelo
68' Желтая карточкаРомеро Брайан
90' Желтая карточкаЛопес Сантьяго
90'+7
Ход матча
32'
0:1
48'
55'
63'
1:1
67'
68'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
15
Перес
Дамиан
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego TarziaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tomas Parmo
-
19 Alex Luna
-
-
-
12 Mateo Morro
-
Главный тренер: Hugo Tocalli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
- Нападающий
-
-
30 Alejo Sarco
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
27 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.79
1
Среднее время на гол
114
90
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
0.89
0.85
Тотал матчей
2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
101
105
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|1
|0.33
|Исла Маурисио
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.33
|Ромеро Брайан
|1
|0.33
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.33
|Пиццини Франсиско
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Conelo
|2
|1
|Лопес Сантьяго
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Alex Luna
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Бузат Агустин
|1
|0
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|Гомес Валентин
|1
|0
|Ордоньес Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|3
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1