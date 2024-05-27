Тур: 1. Стадион: Лахден.
0:4
Перерыв
0'
0:1
9' ГолFallou Ndiaye
0:2
15' ГолKasper Paananen
0:3
28' ГолФати Бабакар
0:4
43' ГолSalim Giabo Yussif
45' Желтая карточкаХаннола Пюрю
Ход матча
9'
0:1
15'
0:2
28'
0:3
43'
45'
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Наамо ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
История личных встреч
Лахти
СЯК Сейнайоки
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
29 матчей
41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
20.7%
58.6%
20.7%
6 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.17
0.88
Среднее время на гол
77
102
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.07
0.79
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
84
113
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Colin Odutayo
|2 (1)
|0.25
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.13
|Коскинен Отсо
|1
|0.13
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.13
|Бабикер Асаад
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Paananen
|4
|0.44
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|0.44
|Карялайнен Расмус
|2
|0.22
|Ханнола Пюрю
|1
|0.11
|Valentin Gasc
|1
|0.11
|Фати Бабакар
|1
|0.11
|Fallou Ndiaye
|1
|0.11
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.11
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|1
|1
|Riku Selander
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Samuel Pasanen
|2
|0
|Colin Odutayo
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Арсало Маркус
|2
|0
|Фати Бабакар
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Лахти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
9
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
СЯК Сейнайоки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0
Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2
Результаты матчей
Лахти
СЯК Сейнайоки
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лахти
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
16
35
16
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|1
|2
|17 - 11
|19
|2.
|9
|5
|4
|0
|17 - 8
|19
|3.
|4:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|9.
|0:4
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|10.
|0:2
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|13 - 17
|4
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|15 - 8
|10
|4.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|0:4
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|4:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|0:4
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|12.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4 (1)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Гнистан
|Ояла Юхани
|5
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 3