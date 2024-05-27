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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
0:4
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
0:1
9' Гол
Fallou Ndiaye
0:2
15' Гол
Kasper Paananen
0:3
28' Гол
Фати Бабакар
0:4
43' Гол
Salim Giabo Yussif
45' Желтая карточка
Ханнола Пюрю
0:4
52' Не забитый пенальти
Карялайнен Расмус
69' Желтая карточка
Fallou Ndiaye
80' Желтая карточка
Кастро Пабло
90'+4
1
Олувайеми
Джош
29
Akseli
Puukko
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
16
Julius
Tauriainen
8
Riku
Selander
6
Samuel
Pasanen
5
Джалу
Бубакар
11
Коскинен
Отсо
24
Бабикер
Асаад
7
Colin
Odutayo
1
Паунио
Роопе
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
26
Наамо
Дарио
15
Salim
Giabo
Yussif
8
Valentin
Gasc
2
Фати
Бабакар
10
Ханнола
Пюрю
9
Jaime
Moreno
II
37
Kasper
Paananen
Лахти
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Лахти
СЯК Сейнайоки

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

29 матчей

41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

20.7%
58.6%
20.7%
6 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:1
В
0:0
В
1:3
В
1:2
В
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:0
К
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
1:0
В
1:0
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
2:2
В
4:1
В
3:0
КЛ
0:0
В
0:0
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
1:1
КС
0:1

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
0.88

Среднее время на гол

77
102

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.07
0.79

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

84
113

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Colin Odutayo 2 (1) 0.25
Julius Tauriainen 1 (1) 0.13
Коскинен Отсо 1 0.13
Лопес Майкл 1 (1) 0.13
Бабикер Асаад 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Paananen 4 0.44
Jaime Moreno II 4 (1) 0.44
Карялайнен Расмус 2 0.22
Ханнола Пюрю 1 0.11
Valentin Gasc 1 0.11
Фати Бабакар 1 0.11
Fallou Ndiaye 1 0.11
Salim Giabo Yussif 1 0.11

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 1 1
Riku Selander 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Samuel Pasanen 2 0
Colin Odutayo 2 0
Кастро Пабло 1 0
Фокс Дилан 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 3 0
Valentin Gasc 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Ханнола Пюрю 2 0
Тикканен Вилле 2 0
Арсало Маркус 2 0
Фати Бабакар 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Fallou Ndiaye 1 0

Результаты матчей

Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лахти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
9
Лахти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
20%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0
Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2

Результаты матчей

Лахти
СЯК Сейнайоки

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лахти
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
4
5
1
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
КуПС
 9 5 4 0 17 - 8 19
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 16 - 9 18
4.
Ильвес
 9 5 2 2 19 - 10 17
5.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Хака
 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Мариехамн
 8 2 3 3 11 - 13 9
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Лахти
 8 1 3 4 5 - 14 6
10.
Интер Турку
 9 1 2 6 10 - 20 5
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
4.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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