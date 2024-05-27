Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
2:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
17'
26'
77
Аланко
Саму
18
Оседе
Дерик
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
28
Axel
Kouame
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Оседе ДерикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
-
28 Axel KouameНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ВПС
Интер Турку
21 матч
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
57.1%
11 побед 12 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
42 матча
31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.2%
42.9%
30.9%
11 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.25
1.09
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.23
1.4
Среднее время на гол
73
64
Всего голов
52
52
Голов в среднем за матч
1.24
1.24
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|5 (3)
|0.56
|Teemu Hytoenen
|3
|0.33
|Хаукиоя Мартти
|2
|0.22
|Башкиров Евгений
|1
|0.11
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.11
|Alfie Cicale
|1
|0.11
|Ниеми Мийка
|1
|0.11
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.11
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0.11
|Antonio Almen
|1
|0.11
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботье Жан
|2
|0.22
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.22
|Ставицки Тимо
|1
|0.11
|Тамминен Матиас
|1
|0.11
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.11
|Ярвинен Ииро
|1
|0.11
|Флориан Кребс
|1
|0.11
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Mikko Pitkaenen
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставицки Тимо
|4
|0
|Ботье Жан
|2
|1
|Хямяляйнен Юусо
|3
|0
|Алмен Микаэль
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
ВПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Интер Турку
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
7%
3
33%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
11
16
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
5
45%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0
Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2
Интер Турку
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3
Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1
Результаты матчей
ВПС
Интер Турку
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ВПС
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|1
|2
|17 - 11
|19
|2.
|9
|5
|4
|0
|17 - 8
|19
|3.
|4:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|9.
|0:4
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|10.
|0:2
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|13 - 17
|4
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|15 - 8
|10
|4.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|0:4
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|4:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|0:4
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|12.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4 (1)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Гнистан
|Ояла Юхани
|5
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 3