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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
3:1
Конец матча
Интер Турку
0'
6' Желтая карточка
Башкиров Евгений
1:0
17' Гол
Башкиров Евгений
2:0
26' Гол
Хаукиоя Мартти
59' Желтая карточка
Алмен Микаэль
89' Желтая карточка
Ярвинен Ииро
2:1
90' Гол
Joonas Kekarainen
90' Желтая карточка
Ботье Жан
3:1
90' Гол
Хасселбайнк Глеофило
90'+6
24
Лейслахти
Расмус
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
77
Аланко
Саму
16
Teemu
Hytoenen
44
Башкиров
Евгений
11
Mads
Borchers
1
Хуухтанен
Ээту
2
Jussi
Niska
4
Алмен
Микаэль
3
Хямяляйнен
Юусо
18
Оседе
Дерик
21
Тамминен
Матиас
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
6
Dimitri
Legbo
11
Ботье
Жан
28
Axel
Kouame
ВПС
Интер Турку

История личных встреч

ВПС
Интер Турку

21 матч

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
57.1%
11 побед 12 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

42 матча

31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.2%
42.9%
30.9%
11 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
1:5
В
1:1
В
1:2
В
1:1
В
1:2
К
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:0
В
2:2
В
3:2
В
0:1
К
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
3:0
В
1:0
В
3:0
В
0:0
В
1:2
В
1:2
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
3:3
В
3:1
В
0:3
В
1:0
КЛ
1:2
В
2:2
В
0:1
В
0:4
В
2:0
КЛ
5:0

Голы

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.25
1.09

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.23
1.4

Среднее время на гол

73
64

Всего голов

52
52

Голов в среднем за матч

1.24
1.24

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 5 (3) 0.56
Teemu Hytoenen 3 0.33
Хаукиоя Мартти 2 0.22
Хасселбайнк Глеофило 2 0.22
Башкиров Евгений 1 0.11
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.11
Alfie Cicale 1 0.11
Ниеми Мийка 1 0.11
Mikko Pitkaenen 1 0.11
Antonio Almen 1 0.11
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 2 0.22
Darren Smith III 2 (1) 0.22
Ставицки Тимо 1 0.11
Тамминен Матиас 1 0.11
Хямяляйнен Юусо 1 0.11
Ярвинен Ииро 1 0.11
Флориан Кребс 1 0.11
Joonas Kekarainen 1 0.11
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Mikko Pitkaenen 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботье Жан 3 1
Ставицки Тимо 4 0
Алмен Микаэль 4 0
Хямяляйнен Юусо 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Флориан Кребс 1 0
Jussi Niska 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6
ВПС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Интер Турку
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
4
36%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
6%
3
30%
1-15
6
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

12
19
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
5
42%
2
11%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0
Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2
Интер Турку
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3
Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1

Результаты матчей

ВПС
Интер Турку

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
3:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ВПС
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
3
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
7
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
КуПС
 9 5 4 0 17 - 8 19
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 16 - 9 18
4.
Ильвес
 9 5 2 2 19 - 10 17
5.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Хака
 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Мариехамн
 8 2 3 3 11 - 13 9
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Лахти
 8 1 3 4 5 - 14 6
10.
Интер Турку
 9 1 2 6 10 - 20 5
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
4.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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