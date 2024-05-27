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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:1
Перерыв
Вернаму
0'
0:1
15' Гол
Johnbosco Samuel Kalu
33' Желтая карточка
Daniel Eid
41' Желтая карточка
Лушаку Исмет

Ход матча

15'
0:1
Johnbosco Samuel Kalu
(Берг Виктор)
33'
Daniel Eid
 
41'
Лушаку Исмет
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Вернаму
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Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
25
Kevin
Jansson
14
Каллей
Яхья
20
Daniel
Eid
11
Лушаку
Исмет
6
Ссеванкамбо
Исак
9
Траустасон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
22
Прица
Тим
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
11
Оливейра
Вендерсон
5
Ларссон
Виктор
16
Albin
Lohikangas
28
Frank
Junior
Adjei
10
Зелькович
Айдин
6
Hampus
Naesstroem
3
Берг
Виктор
14
Энгвалль
Густав
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
ИФК Норрчепинг
4-4-2
Вернаму
4-4-2

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Вернаму

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
А
2:1
А
2:1
А
1:1
А
2:0
К
3:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 0.36
Нюман Кристоффер 4 0.36
Траустасон Арнор 4 0.36
Сигюргейрссон Исак 1 0.09
Лушаку Исмет 1 0.09
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 3 0.27
Зелькович Айдин 3 (1) 0.27
Берг Виктор 2 0.18
Энгвалль Густав 1 0.09
Оливейра Вендерсон 1 0.09
Hampus Naesstroem 1 0.09
Frank Junior Adjei 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 4 0
Kevin Jansson 3 0
Ватсон Макс 2 0
Каллей Яхья 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ссеванкамбо Исак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Хасич Эмин 3 0
Энгвалль Густав 2 0
Терн Симон 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0
Johnbosco Samuel Kalu 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Вернаму
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
ИФК Норрчепинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Вернаму
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

4
1
ИФК Норрчепинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Вернаму
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
3
25%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
5
36%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

23
17
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
17%
4
24%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
7
30%
5
29%
29%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
Вернаму
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Вернаму

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 9 1 1 30 - 6 28
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
5.
Мьельбю
 11 5 2 4 18 - 13 17
6.
Хеккен
 11 5 2 4 19 - 19 17
7.
Эльфсборг
 11 5 1 5 20 - 17 16
8.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
9.
АИК
 1:1 11 4 3 4 18 - 22 15
10.
Вернаму
 1:0 11 4 2 5 11 - 17 14
11.
Броммапойкарна
 11 3 5 3 17 - 19 14
12.
Гётеборг
 1:1 11 3 3 5 11 - 15 12
13.
Сириус
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
ИФК Норрчепинг
 0:1 11 3 2 6 14 - 24 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 14 - 0 15
2.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
5.
АИК
 1:1 6 4 1 1 13 - 6 13
6.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Мьельбю
 6 3 2 1 12 - 7 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 0:1 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 1:1 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 1:0 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 1:0 6 4 1 1 8 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 1:1 6 2 2 2 8 - 6 8
6.
Хеккен
 5 2 1 2 7 - 9 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 0:1 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 1:1 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (4)
Мальмё Телин Исаак 8 (3)
Броммапойкарна Васич Никола 6 (4)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 4
Хаммарбю Пинас Шакилль 4
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Daniel Eid получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Берг Виктор сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Johnbosco Samuel Kalu бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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