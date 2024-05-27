Тур: 11. Стадион: Platinumcars Arena.
0:1
Перерыв
0'
0:1
15' ГолJohnbosco Samuel Kalu
33' Желтая карточкаDaniel Eid
41' Желтая карточкаЛушаку Исмет
Ход матча
15'
33'
41'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
20
Daniel
Eid
11
Лушаку
Исмет
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
23 Samuel Kotto
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Вернаму
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
108
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4
|0.36
|Нюман Кристоффер
|4
|0.36
|Траустасон Арнор
|4
|0.36
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.09
|Лушаку Исмет
|1
|0.09
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|3
|0.27
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.27
|Берг Виктор
|2
|0.18
|Энгвалль Густав
|1
|0.09
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.09
|Hampus Naesstroem
|1
|0.09
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|4
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Вернаму
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
ИФК Норрчепинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Вернаму
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
4
1
ИФК Норрчепинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Вернаму
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
3
25%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
5
36%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
23
17
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
17%
4
24%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
7
30%
5
29%
29%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
Вернаму
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Вернаму
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
37
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|30 - 6
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|11
|7
|0
|4
|16 - 13
|21
|4.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|18 - 13
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|20 - 17
|16
|8.
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|9.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|18 - 22
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 17
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|14 - 24
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|5.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4