Тур: 10. Стадион: NAMMO Stadion.
Ход матча
22
Форс
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|3
|0.3
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0.1
|Kristoffer Hey
|1
|0.1
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.1
|Баджие Кебба
|1
|0.1
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.1
|Kodjo Somesi
|1
|0.1
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|4
|0.4
|Jacob Hanstad
|3
|0.3
|Хеллум Андреас
|2
|0.2
|Mathias Johansen
|2
|0.2
|Daniel Schneider
|2
|0.2
|Henrik Kristiansen
|1
|0.1
|Селл Вильям
|1
|0.1
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.1
|Julius Friberg Skaug
|1
|0.1
|Brage Hylen
|0
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Adrian Berntsen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Torjus Engebakken
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Люн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
11
Рёуфосс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Люн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
5
45%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
4
40%
7
41%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3
Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2
Люн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1
Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2
Результаты матчей
Рёуфосс
Люн
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
18
45
18
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|2.
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|3.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|3:0
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|6.
|1:1
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|7.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|21 - 19
|15
|8.
|0:0
|10
|3
|6
|1
|17 - 10
|15
|9.
|10
|2
|5
|3
|17 - 16
|11
|10.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|13.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|15 - 26
|9
|14.
|2:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|15.
|0:2
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 4
|9
|7.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|12.
|0:3
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|8 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|2.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|0:3
|6
|3
|1
|2
|15 - 15
|10
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|5.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|3:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:1
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|12.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|14.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2