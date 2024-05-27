Тур: 10. Стадион: NAMMO Stadion.
0'
10' Желтая карточкаMarius Svanberg Alm
57' Желтая карточкаTorjus Engebakken
1:0
72' ГолJan Inge Solemsloekk Lynum
72' Желтая карточкаJan Inge Solemsloekk Lynum
90'+5
Ход матча
72'
22
Форс
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|3
|0.3
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0.2
|Kristoffer Hey
|1
|0.1
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.1
|Баджие Кебба
|1
|0.1
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.1
|Kodjo Somesi
|1
|0.1
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|4
|0.4
|Jacob Hanstad
|3
|0.3
|Хеллум Андреас
|2
|0.2
|Mathias Johansen
|2
|0.2
|Daniel Schneider
|2
|0.2
|Henrik Kristiansen
|1
|0.1
|Селл Вильям
|1
|0.1
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.1
|Julius Friberg Skaug
|1
|0.1
|Brage Hylen
|0
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Adrian Berntsen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0
|Torjus Engebakken
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Люн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Люн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
11
Рёуфосс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Люн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
5
45%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
4
36%
7
41%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3
Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2
Люн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1
Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2
Результаты матчей
Рёуфосс
Люн
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
19
46
19
37
19
19
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4