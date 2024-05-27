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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: .
Рёуфосс
1:0
Конец матча
Люн
0'
10' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm
57' Желтая карточка
Torjus Engebakken
1:0
72' Гол
Jan Inge Solemsloekk Lynum
72' Желтая карточка
Jan Inge Solemsloekk Lynum
90'+5
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
77
Marius
Svanberg
Alm
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
22
Форс
Виктор
17
Sander
Nordboe
3
Torjus
Engebakken
8
Ryan
Nelson
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хустад
Эрленд
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
Рёуфосс
3-5-2
Люн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 3 0.3
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0.2
Kristoffer Hey 1 0.1
Ротихеуг Оливер 1 0.1
Баджие Кебба 1 0.1
Хансен Адриан Александер 1 0.1
Kodjo Somesi 1 0.1
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 4 0.4
Jacob Hanstad 3 0.3
Хеллум Андреас 2 0.2
Mathias Johansen 2 0.2
Daniel Schneider 2 0.2
Henrik Kristiansen 1 0.1
Селл Вильям 1 0.1
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.1
Julius Friberg Skaug 1 0.1
Brage Hylen 0 0
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Adrian Berntsen 0 0
Haavard Meinseth 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Форс Виктор 2 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0
Torjus Engebakken 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Зольберг-Нильсен Герман 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Люн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Люн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
11
Рёуфосс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Люн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
5
45%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
4
36%
7
41%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3
Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2
Люн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1
Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2

Результаты матчей

Рёуфосс
Люн

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Эгерсунд
 9 5 3 1 26 - 20 18
3.
Брюне
 10 6 0 4 12 - 8 18
4.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
5.
Мосс
 10 5 2 3 18 - 17 17
6.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
7.
Люн
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Стабек
 9 3 4 2 21 - 17 13
9.
Рёуфосс
 10 3 3 4 10 - 11 12
10.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
11.
Ранхейм
 10 2 4 4 16 - 16 10
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Санднес
 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 10 2 2 6 11 - 20 8
15.
Осане
 9 1 4 4 11 - 19 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Люн
 5 2 3 0 11 - 4 9
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
8.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
9.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
12.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
13.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
14.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
15.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
2.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
5.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 10'
    Marius Svanberg Alm получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рёуфосс 1:0 Люн онлайн

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