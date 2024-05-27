Тур: 10. Стадион: Колор Лайн.
0'
1:0
28' ГолАтанга Исаак
2:0
35' ГолКителано Йон
40' Желтая карточкаБармен Кристоффер
44' Желтая карточкаSander Eng Strand
74' Желтая карточкаOle Kallevaag
Ход матча
28'
1:0
35'
2:0
74'
21
Диоп
Амиду
I
25
Кителано
Йон
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaПолузащитник
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Олесунн
Осане
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1.5
4.5
Среднее время на гол
60
20
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
40
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|3
|0.3
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.2
|Haakon Butli Hammer
|2
|0.2
|Claudio Braga
|1
|0.1
|Кителано Йон
|1
|0.1
|Грогард Томас
|0
|0
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
|Sander Hestetun Kilen
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.44
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.11
|Ole Kallevaag
|1
|0.11
|Сколевик Стеффен
|1
|0.11
|Sander Eng Strand
|1
|0.11
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.11
|Иверсен Эйнар
|1
|0.11
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Didrik Fredriksen
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|David Snaer Johannsson
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Иверсен Эйнар
|3
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Eirik Wollen Steen
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Sander Eng Strand
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Олесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
6
Олесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Осане
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
8
42%
5
36%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1
Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1
Осане
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0
Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0
Результаты матчей
Олесунн
Осане
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
18
35
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|2.
|2:1
|10
|6
|0
|4
|11 - 7
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|4.
|2:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 17
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|6.
|4:3
|9
|4
|4
|1
|21 - 15
|16
|7.
|3:4
|9
|4
|3
|2
|24 - 20
|15
|8.
|0:1
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|9.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|17 - 16
|11
|11.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|12.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|13.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|15 - 26
|9
|14.
|2:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|15.
|0:2
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|4:3
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|11 - 4
|9
|7.
|1:2
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|9.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|12.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|13.
|3:4
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|8 - 4
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|16.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|2.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|3:4
|6
|3
|1
|2
|18 - 16
|10
|4.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|5.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|4:3
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|1:2
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
|13.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|14.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2