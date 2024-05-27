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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: .
Олесунн
2:0
Второй тайм: 77'
Осане
0'
1:0
28' Гол
Атанга Исаак
2:0
35' Гол
Кителано Йон
40' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
44' Желтая карточка
Sander Eng Strand
74' Желтая карточка
Ole Kallevaag

Ход матча

28'
Атанга Исаак
(Claudio Braga)
1:0
35'
Кителано Йон
(Грогард Томас)
2:0
40'
 
Бармен Кристоффер
44'
 
Sander Eng Strand
63'
 
Stian Nygaard I
Иверсен Эйнар
67'
Диоп Моктар
Колве Эйвинд
 
70'
 
Jon Berisha
Ларсен Кристоффер
74'
 
Ole Kallevaag
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1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
21
Диоп
Амиду
I
25
Кителано
Йон
5
Грогард
Томас
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
10
Бармен
Кристоффер
3
Eirik
Wollen
Steen
4
Кольскоген
Оле
22
Dennis
Moeller
Wolfe
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
5
Иверсен
Эйнар
11
Сколевик
Стеффен
19
Ларсен
Кристоффер
Олесунн
4-3-3
Осане
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Осане

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:6
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1.5
4.5

Среднее время на гол

60
20

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
40

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.3
Карлсбакк Маркус 2 0.2
Haakon Butli Hammer 2 0.2
Claudio Braga 1 0.1
Кителано Йон 1 0.1
Грогард Томас 0 0
Kristoffer Nessoe 0 0
Sander Hestetun Kilen 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 0.44
Ларсен Кристоффер 1 0.11
Ole Kallevaag 1 0.11
Сколевик Стеффен 1 0.11
Sander Eng Strand 1 0.11
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.11
Иверсен Эйнар 1 0.11
Stian Nygaard I 0 0
Didrik Fredriksen 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Грогард Томас 2 0
David Snaer Johannsson 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Рамсланн Мартин 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Иверсен Эйнар 3 0
Didrik Fredriksen 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Eirik Wollen Steen 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Sander Eng Strand 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Олесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
6
Олесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Осане
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
8
42%
5
36%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1
Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1
Осане
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0
Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0

Результаты матчей

Олесунн
Осане

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Брюне
 2:1 10 6 0 4 11 - 7 18
3.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
4.
Мосс
 2:1 10 5 2 3 18 - 17 17
5.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
6.
Стабек
 4:3 9 4 4 1 21 - 15 16
7.
Эгерсунд
 3:4 9 4 3 2 24 - 20 15
8.
Люн
 0:1 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 3 4 10 - 11 12
10.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
11.
Ранхейм
 1:2 10 2 4 4 15 - 15 10
12.
Мьёндален
 1:2 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Санднес
 0:2 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 2:0 10 2 2 6 9 - 19 8
15.
Осане
 0:2 9 1 4 4 10 - 17 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 2:1 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Стабек
 4:3 4 3 1 0 12 - 5 10
4.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
5.
Мосс
 2:1 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Люн
 0:1 5 2 3 0 11 - 4 9
7.
Мьёндален
 1:2 6 2 3 1 11 - 9 9
8.
Санднес
 0:2 6 2 2 2 12 - 12 8
9.
Ранхейм
 1:2 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Рёуфосс
 1:0 5 2 0 3 3 - 5 6
12.
Осане
 0:2 5 1 3 1 7 - 10 6
13.
Эгерсунд
 3:4 3 1 2 0 6 - 4 5
14.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
15.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
16.
Олесунн
 2:0 6 1 1 4 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 1 1 7 - 7 10
3.
Эгерсунд
 3:4 6 3 1 2 18 - 16 10
4.
Мосс
 2:1 5 2 1 2 7 - 10 7
5.
Рёуфосс
 1:0 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Стабек
 4:3 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Брюне
 2:1 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 1:2 6 0 3 3 6 - 9 3
13.
Осане
 0:2 4 0 1 3 3 - 7 1
14.
Санднес
 0:2 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 1:2 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Sander Eng Strand получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Бармен Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Грогард Томас сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Кителано Йон бьет в цель!
  • 28'
    Клаудио Брага сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Атанга Исаак бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Осане.
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