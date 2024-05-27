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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 2967
Олесунн
4:1
Конец матча
Осане
0'
1:0
28' Гол
Атанга Исаак
2:0
35' Гол
Кителано Йон
40' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
44' Желтая карточка
Sander Eng Strand
74' Желтая карточка
Ole Kallevaag
3:0
79' Гол
Claudio Braga
4:0
82' Гол
Диоп Моктар
4:1
90' Гол
Thomas Lotsberg
90'+5
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
21
Диоп
Амиду
I
25
Кителано
Йон
5
Грогард
Томас
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
10
Бармен
Кристоффер
3
Eirik
Wollen
Steen
4
Кольскоген
Оле
22
Dennis
Moeller
Wolfe
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
5
Иверсен
Эйнар
11
Сколевик
Стеффен
19
Ларсен
Кристоффер
Олесунн
4-3-3
Осане
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Осане

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:6
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1.5
4.5

Среднее время на гол

60
20

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
40

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.3
Claudio Braga 2 0.2
Карлсбакк Маркус 2 0.2
Haakon Butli Hammer 2 0.2
Кителано Йон 1 0.1
Диоп Моктар 1 0.1
Sander Hestetun Kilen 0 0
Грогард Томас 0 0
Kristoffer Nessoe 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 0.44
Ларсен Кристоффер 1 0.11
Ole Kallevaag 1 0.11
Сколевик Стеффен 1 0.11
Sander Eng Strand 1 0.11
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.11
Иверсен Эйнар 1 0.11
Thomas Lotsberg 1 0.11
Stian Nygaard I 0 0
Didrik Fredriksen 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Грогард Томас 2 0
David Snaer Johannsson 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Рамсланн Мартин 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Иверсен Эйнар 3 0
Didrik Fredriksen 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Eirik Wollen Steen 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Sander Eng Strand 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0

Результаты матчей

Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Олесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
6
Олесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Осане
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
7
58%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
8
40%
6
33%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1
Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1
Осане
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0
Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0

Результаты матчей

Олесунн
Осане

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
3
6
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Эгерсунд
 9 5 3 1 26 - 20 18
3.
Брюне
 10 6 0 4 12 - 8 18
4.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
5.
Мосс
 10 5 2 3 18 - 17 17
6.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
7.
Люн
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Стабек
 9 3 4 2 21 - 17 13
9.
Рёуфосс
 10 3 3 4 10 - 11 12
10.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
11.
Ранхейм
 10 2 4 4 16 - 16 10
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Санднес
 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 10 2 2 6 11 - 20 8
15.
Осане
 9 1 4 4 11 - 19 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Люн
 5 2 3 0 11 - 4 9
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
8.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
9.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
12.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
13.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
14.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
15.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
2.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
5.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
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