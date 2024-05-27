Тур: 10. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 2967
0'
1:0
28' ГолАтанга Исаак
2:0
35' ГолКителано Йон
40' Желтая карточкаБармен Кристоффер
44' Желтая карточкаSander Eng Strand
74' Желтая карточкаOle Kallevaag
3:0
79' ГолClaudio Braga
4:0
82' ГолДиоп Моктар
4:1
90' ГолThomas Lotsberg
90'+5
Ход матча
28'
1:0
35'
2:0
74'
79'
82'
4:0
90'
21
Диоп
Амиду
I
25
Кителано
Йон
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaПолузащитник
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Олесунн
Осане
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1.5
4.5
Среднее время на гол
60
20
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
40
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|3
|0.3
|Claudio Braga
|2
|0.2
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.2
|Haakon Butli Hammer
|2
|0.2
|Кителано Йон
|1
|0.1
|Диоп Моктар
|1
|0.1
|Sander Hestetun Kilen
|0
|0
|Грогард Томас
|0
|0
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.44
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.11
|Ole Kallevaag
|1
|0.11
|Сколевик Стеффен
|1
|0.11
|Sander Eng Strand
|1
|0.11
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.11
|Иверсен Эйнар
|1
|0.11
|Thomas Lotsberg
|1
|0.11
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Didrik Fredriksen
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|David Snaer Johannsson
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Иверсен Эйнар
|3
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Eirik Wollen Steen
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Sander Eng Strand
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Олесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
6
Олесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Осане
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
7
58%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
8
40%
6
33%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1
Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1
Осане
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0
Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0
Результаты матчей
Олесунн
Осане
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
28
36
28
19
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4