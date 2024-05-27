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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: .
Брюне
1:1
Перерыв
Ранхейм
0'
0:1
19' Гол
Gustav Mogensen
40' Желтая карточка
Nikolai Skuseth
1:1
43' Гол
Содаль Ларс-Эрик
43' Желтая карточка
Видтун-Нильсен Симен
44' Желтая карточка
Сетер Йон-Хоу

Ход матча

19'
0:1
Gustav Mogensen
(Сетер Йон-Хоу)
40'
 
Nikolai Skuseth
43'
Содаль Ларс-Эрик
(Хор Якоб)
1:1
43'
 
Видтун-Нильсен Симен
44'
 
Сетер Йон-Хоу
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Брюне
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1
Кайтофт
Антон
2
Luis
Goerlich
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
8
Andreas
Dybevik
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
10
Robert
Undheim
18
Duarte
Moreira
11
Скривен
Альфред
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
6
Jacob
Tromsdal
10
Сетер
Йон-Хоу
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
27
Gustav
Mogensen
17
Vetle
Wenaas
Брюне
4-4-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Брюне
Ранхейм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:4
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
0:0
А
0:1
А
3:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Среднее время на гол

64
69

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.55
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 4 0.4
Robert Undheim 1 0.1
Andreas Dybevik 1 0.1
Eirik Saunes 1 0.1
Luis Goerlich 1 0.1
Christian Landu Landu 1 0.1
Содаль Ларс-Эрик 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 6 (2) 0.6
Бюэ Бендик 6 0.6
Vetle Wenaas 1 0.1
Erik Toenne 1 0.1
Gustav Mogensen 1 0.1
Sander Amble Haugen 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 3 0
Andreas Dybevik 3 0
Luis Goerlich 2 0
Ole Kevin Knappen 2 0
Duarte Moreira 2 0
Твейта Йон-Хельге 1 0
Robert Undheim 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Скривен Альфред 1 0
Хор Якоб 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikolai Skuseth 4 0
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Сетер Йон-Хоу 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Vetle Wenaas 1 0

Результаты матчей

Брюне
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
8
Брюне
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Ранхейм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
13

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
50%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1
Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0
Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0

Результаты матчей

Брюне
Ранхейм

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брюне
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
3.
Мосс
 1:0 10 5 2 3 17 - 16 17
4.
Стабек
 3:0 9 4 4 1 20 - 12 16
5.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
6.
Брюне
 1:1 10 5 1 4 10 - 7 16
7.
Эгерсунд
 0:3 9 4 3 2 21 - 19 15
8.
Люн
 0:0 10 3 6 1 17 - 10 15
9.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
10.
Ранхейм
 1:1 10 2 5 3 15 - 14 11
11.
Рёуфосс
 0:0 10 2 4 4 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 3 4 13 - 15 9
13.
Санднес
 0:2 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 2:0 10 2 2 6 9 - 19 8
15.
Осане
 0:2 9 1 4 4 10 - 17 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 6 4 1 1 8 - 3 13
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Стабек
 3:0 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
5.
Мосс
 1:0 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Люн
 0:0 5 2 3 0 11 - 4 9
7.
Мьёндален
 0:1 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Санднес
 0:2 6 2 2 2 12 - 12 8
9.
Ранхейм
 1:1 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Осане
 0:2 5 1 3 1 7 - 10 6
12.
Эгерсунд
 0:3 3 1 2 0 6 - 4 5
13.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
14.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
15.
Рёуфосс
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
16.
Олесунн
 2:0 6 1 1 4 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 1 1 7 - 7 10
3.
Эгерсунд
 0:3 6 3 1 2 15 - 15 10
4.
Мосс
 1:0 5 2 1 2 6 - 9 7
5.
Рёуфосс
 0:0 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Люн
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Стабек
 3:0 5 1 3 1 9 - 10 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Ранхейм
 1:1 6 0 4 2 6 - 8 4
12.
Брюне
 1:1 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Осане
 0:2 4 0 1 3 3 - 7 1
14.
Санднес
 0:2 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 0:1 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
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  • 19'
    Г О О О О Л - Густав Могенсен бьет в цель!
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Брюне
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