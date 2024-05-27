Тур: 10. Стадион: Брине. Зрители: 1291
0'
0:1
19' ГолGustav Mogensen
40' Желтая карточкаNikolai Skuseth
1:1
43' ГолСодаль Ларс-Эрик
43' Желтая карточкаВидтун-Нильсен Симен
43' Желтая карточкаСетер Йон-Хоу
2:1
66' ГолDuarte Moreira
83' Желтая карточкаAndreas Dybevik
2:2
90' ГолSander Amble Haugen
3:2
90' ГолAndreas Dybevik
90'+6
Ход матча
19'
0:1
40'
43'
1:1
43'
66'
2:1
83'
90'
90'
3:2
5
Хор
Якоб
24
Jens
Huseboe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Брюне
Ранхейм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Среднее время на гол
64
69
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.55
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|5
|0.5
|Andreas Dybevik
|2
|0.2
|Luis Goerlich
|1
|0.1
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0.1
|Robert Undheim
|1
|0.1
|Eirik Saunes
|1
|0.1
|Christian Landu Landu
|1
|0.1
|Хор Якоб
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|6 (2)
|0.6
|Бюэ Бендик
|6
|0.6
|Sander Amble Haugen
|1
|0.1
|Vetle Wenaas
|1
|0.1
|Erik Toenne
|1
|0.1
|Gustav Mogensen
|1
|0.1
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Dennis Gaustad
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Dybevik
|4
|0
|Christian Landu Landu
|3
|0
|Luis Goerlich
|2
|0
|Ole Kevin Knappen
|2
|0
|Duarte Moreira
|2
|0
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Скривен Альфред
|1
|0
|Хор Якоб
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
8
Брюне
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ранхейм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
1
15
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
4
40%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
38%
1
6%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1
Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0
Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0
Результаты матчей
Брюне
Ранхейм
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Брюне
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
31
24
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
55
28
28
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4