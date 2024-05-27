  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: .
Стабек
3:0
Перерыв
Эгерсунд
0'
1:0
5' Пенальти
Робертс Томас
2:0
14' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
19' Желтая карточка
Chris Sleveland
3:0
19' Гол
Sebastian Olderheim
45' Желтая карточка
Вальстад Николас

Ход матча

5'
Робертс Томас
1:0
14'
Oskar Spiten-Nysaether
(Fillip Riise)
2:0
19'
 
Chris Sleveland
19'
Sebastian Olderheim
3:0
45'
Вальстад Николас
 
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Эгерсунд
2.08
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4.20
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59.00
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Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
11
Вальстад
Николас
4
Несс Николай
2
Педерсен
Каспер
19
Fillip
Riise
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
29
Karsten
Arman
Ekorness
7
Rasmus
Eggen
Vinge
21
Oskar
Spiten-Nysaether
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
21
Kristian
Eggen
17
Ingvald
Halgunset
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
7
Heine
Larsen
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
Стабек
3-5-2
Эгерсунд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 6 (1) 0.67
Педерсен Каспер 3 0.33
Oskar Spiten-Nysaether 3 0.33
Sebastian Olderheim 2 0.22
Робертс Томас 2 (1) 0.22
Андресен Александр 1 0.11
Несс Николай 1 0.11
William Wendt 1 0.11
Упсет Кристиан 1 (1) 0.11
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Вальстад Николас 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 8 (1) 0.89
Stian Rokaas Michalsen 3 0.33
Magnus Lankhof-Dahlby 3 0.33
Ingvald Halgunset 2 0.22
Heine Larsen 2 0.22
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.11
Фальхенер Хенрик 1 0.11
Henrik Elvevold 1 0.11
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Robert Williams2 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 2 0
Россбах Сондре 2 0
Вальстад Николас 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Фальхенер Хенрик 2 0
Салмон Джастин 2 0
Chris Sleveland 1 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
6
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эгерсунд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
6
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эгерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
50%
2
17%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
75%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
6
35%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
5
31%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1
Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1
Эгерсунд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2

Результаты матчей

Стабек
Эгерсунд

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Стабек
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
1
3
5
2.5
5
3
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
3.
Мосс
 1:0 10 5 2 3 17 - 16 17
4.
Стабек
 3:0 9 4 4 1 20 - 12 16
5.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
6.
Брюне
 1:1 10 5 1 4 10 - 7 16
7.
Эгерсунд
 0:3 9 4 3 2 21 - 19 15
8.
Люн
 0:0 10 3 6 1 17 - 10 15
9.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
10.
Ранхейм
 1:1 10 2 5 3 15 - 14 11
11.
Рёуфосс
 0:0 10 2 4 4 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 3 4 13 - 15 9
13.
Санднес
 0:2 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 2:0 10 2 2 6 9 - 19 8
15.
Осане
 0:2 9 1 4 4 10 - 17 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 6 4 1 1 8 - 3 13
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Стабек
 3:0 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
5.
Мосс
 1:0 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Люн
 0:0 5 2 3 0 11 - 4 9
7.
Мьёндален
 0:1 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Санднес
 0:2 6 2 2 2 12 - 12 8
9.
Ранхейм
 1:1 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Осане
 0:2 5 1 3 1 7 - 10 6
12.
Эгерсунд
 0:3 3 1 2 0 6 - 4 5
13.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
14.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
15.
Рёуфосс
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
16.
Олесунн
 2:0 6 1 1 4 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 1 1 7 - 7 10
3.
Эгерсунд
 0:3 6 3 1 2 15 - 15 10
4.
Мосс
 1:0 5 2 1 2 6 - 9 7
5.
Рёуфосс
 0:0 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Люн
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Стабек
 3:0 5 1 3 1 9 - 10 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Ранхейм
 1:1 6 0 4 2 6 - 8 4
12.
Брюне
 1:1 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Осане
 0:2 4 0 1 3 3 - 7 1
14.
Санднес
 0:2 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 0:1 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Вальстад Николас получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Sebastian Olderheim бьет в цель!
  • 19'
    Chris Sleveland получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Fillip Jenssen Riise сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Oskar Spiten-Nysaether бьет в цель!
  • 5'
    Г О О О О Л - Томас Робертс из команды Стабек забивает с точки!
  • Судья начинает матч
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Стабек
Ничья
Эгерсунд
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