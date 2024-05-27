Тур: 10. Стадион: Наддеруд.
0'
1:0
5' ПенальтиРобертс Томас
2:0
14' ГолOskar Spiten-Nysaether
19' Желтая карточкаChris Sleveland
3:0
19' ГолSebastian Olderheim
45' Желтая карточкаВальстад Николас
Ход матча
5'
1:0
14'
19'
19'
45'
19
Fillip
Riise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fillip RiiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.67
|Педерсен Каспер
|3
|0.33
|Oskar Spiten-Nysaether
|3
|0.33
|Sebastian Olderheim
|2
|0.22
|Робертс Томас
|2 (1)
|0.22
|Андресен Александр
|1
|0.11
|Несс Николай
|1
|0.11
|William Wendt
|1
|0.11
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.11
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|8 (1)
|0.89
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|0.33
|Magnus Lankhof-Dahlby
|3
|0.33
|Ingvald Halgunset
|2
|0.22
|Heine Larsen
|2
|0.22
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.11
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.11
|Henrik Elvevold
|1
|0.11
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|2
|0
|Россбах Сондре
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Фальхенер Хенрик
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
6
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эгерсунд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
6
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эгерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
50%
2
17%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
75%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
6
35%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
5
31%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1
Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1
Эгерсунд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2
Результаты матчей
Стабек
Эгерсунд
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Стабек
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
71
35
53
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|2.
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|3.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|3:0
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|6.
|1:1
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|7.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|21 - 19
|15
|8.
|0:0
|10
|3
|6
|1
|17 - 10
|15
|9.
|10
|2
|5
|3
|17 - 16
|11
|10.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|13.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|15 - 26
|9
|14.
|2:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|15.
|0:2
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 4
|9
|7.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|12.
|0:3
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|8 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|2.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|0:3
|6
|3
|1
|2
|15 - 15
|10
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|5.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|3:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:1
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|12.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|14.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2