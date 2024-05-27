  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 2327
Стабек
4:5
Конец матча
Эгерсунд
0'
1:0
5' Пенальти
Робертс Томас
2:0
14' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
18' Желтая карточка
Chris Sleveland
3:0
19' Гол
Sebastian Olderheim
45' Желтая карточка
Вальстад Николас
56' Желтая карточка
Aadne Midtskogen
4:0
58' Гол
Rasmus Eggen Vinge
4:1
63' Гол
Салмон Джастин
4:2
70' Гол
Хельмерсен Андреас
4:3
72' Гол
Хельмерсен Андреас
75' Желтая карточка
Таддесе Хоренус
78' Желтая карточка
Magnus Lankhof-Dahlby
4:4
89' Гол
Magnus Lankhof-Dahlby
4:5
90' Гол
Henrik Elvevold
90'+8
1
Россбах
Сондре
11
Вальстад
Николас
4
Несс Николай
2
Педерсен
Каспер
19
Fillip
Riise
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
29
Karsten
Arman
Ekorness
7
Rasmus
Eggen
Vinge
21
Oskar
Spiten-Nysaether
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
21
Kristian
Eggen
17
Ingvald
Halgunset
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
7
Heine
Larsen
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
Стабек
3-5-2
Эгерсунд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 6 (1) 0.67
Педерсен Каспер 3 0.33
Oskar Spiten-Nysaether 3 0.33
Sebastian Olderheim 2 0.22
Робертс Томас 2 (1) 0.22
Андресен Александр 1 0.11
Несс Николай 1 0.11
Rasmus Eggen Vinge 1 0.11
William Wendt 1 0.11
Упсет Кристиан 1 (1) 0.11
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Вальстад Николас 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 10 (1) 1.11
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.44
Stian Rokaas Michalsen 3 0.33
Heine Larsen 2 0.22
Ingvald Halgunset 2 0.22
Henrik Elvevold 2 0.22
Фальхенер Хенрик 1 0.11
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.11
Салмон Джастин 1 0.11
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 2 0
Россбах Сондре 2 0
Вальстад Николас 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Фальхенер Хенрик 2 0
Салмон Джастин 2 0
Chris Sleveland 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Aadne Midtskogen 1 0
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

6
6
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эгерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
6
Стабек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эгерсунд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
25%
1
5%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
0
0%
7
35%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
4
25%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
43%
4
25%
61-75
3
43%
2
13%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
75%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
4
19%
1
4%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
7
33%
3
12%
46-60
1
5%
7
27%
61-75
3
14%
7
27%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
7
35%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
29%
29%
4
20%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1
Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1
Эгерсунд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2

Результаты матчей

Стабек
Эгерсунд

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Стабек
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
8
1
4
5
2.5
6
3
2
7
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Эгерсунд
 9 5 3 1 26 - 20 18
3.
Брюне
 10 6 0 4 12 - 8 18
4.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
5.
Мосс
 10 5 2 3 18 - 17 17
6.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
7.
Люн
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Стабек
 9 3 4 2 21 - 17 13
9.
Рёуфосс
 10 3 3 4 10 - 11 12
10.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
11.
Ранхейм
 10 2 4 4 16 - 16 10
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Санднес
 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 10 2 2 6 11 - 20 8
15.
Осане
 9 1 4 4 11 - 19 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Люн
 5 2 3 0 11 - 4 9
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
8.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
9.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
12.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
13.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
14.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
15.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
2.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
5.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Вальстад Николас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Sebastian Olderheim бьет в цель!
    • 18'
      Chris Sleveland получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Fillip Jenssen Riise сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Oskar Spiten-Nysaether бьет в цель!
    • 5'
      Г О О О О Л - Томас Робертс из команды Стабек забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стабек 4:5 Эгерсунд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный