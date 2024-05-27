Тур: 10. Стадион: Наддеруд. Зрители: 2327
0'
1:0
5' ПенальтиРобертс Томас
2:0
14' ГолOskar Spiten-Nysaether
18' Желтая карточкаChris Sleveland
3:0
19' ГолSebastian Olderheim
45' Желтая карточкаВальстад Николас
56' Желтая карточкаAadne Midtskogen
4:0
58' ГолRasmus Eggen Vinge
4:1
63' ГолСалмон Джастин
4:2
70' ГолХельмерсен Андреас
4:3
72' ГолХельмерсен Андреас
75' Желтая карточкаТаддесе Хоренус
78' Желтая карточкаMagnus Lankhof-Dahlby
4:4
89' ГолMagnus Lankhof-Dahlby
4:5
90' ГолHenrik Elvevold
90'+8
Ход матча
5'
1:0
14'
18'
19'
45'
56'
58'
63'
4:1
70'
72'
75'
89'
90'
19
Fillip
Riise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fillip RiiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.67
|Педерсен Каспер
|3
|0.33
|Oskar Spiten-Nysaether
|3
|0.33
|Sebastian Olderheim
|2
|0.22
|Робертс Томас
|2 (1)
|0.22
|Андресен Александр
|1
|0.11
|Несс Николай
|1
|0.11
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.11
|William Wendt
|1
|0.11
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.11
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|10 (1)
|1.11
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.44
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|0.33
|Heine Larsen
|2
|0.22
|Ingvald Halgunset
|2
|0.22
|Henrik Elvevold
|2
|0.22
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.11
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.11
|Салмон Джастин
|1
|0.11
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|2
|0
|Россбах Сондре
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Фальхенер Хенрик
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Aadne Midtskogen
|1
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|1
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
6
6
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эгерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
6
Стабек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эгерсунд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
25%
1
5%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
0
0%
7
35%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
4
25%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
43%
4
25%
61-75
3
43%
2
13%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
75%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
4
19%
1
4%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
7
33%
3
12%
46-60
1
5%
7
27%
61-75
3
14%
7
27%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
7
35%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
29%
29%
4
20%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1
Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1
Эгерсунд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2
Результаты матчей
Стабек
Эгерсунд
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Стабек
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
81
45
63
27
27
18
18
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4