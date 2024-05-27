  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Утсиктенс
1:0
Конец матча
Браге
0'
52' Желтая карточка
Albin Skoglund
75' Желтая карточка
Берггрен Густав
83' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
1:0
85' Пенальти
Трпчевски Филип
90' Желтая карточка
Johan Arvidsson
90'+6
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
27
Мартинссон
Фредрик
4
Мохидин
Аллан
15
Suleman
Zurmati
23
Пекальски
Иво
10
Albin
Skoglund
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
17
Pontus
Jonsson1
21
Henry
Sletsjoee
14
Samouil
Izountouemoi
10
Берггрен
Густав
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
Утсиктенс
4-4-2
Браге
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Браге

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:3
С
3:0
С
4:1
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.5
Бук Робин 4 (1) 0.4
Albin Skoglund 2 0.2
Лима Лукас 1 0.1
Моенза Малкольм 1 0.1
Мартинссон Фредрик 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 3 0.3
Henry Sletsjoee 2 0.2
Johan Arvidsson 2 0.2
Kevin Appiah Nyarko 1 0.1
Тити Адиль 1 0.1
Викстрём Эмиль 1 0.1
Samouil Izountouemoi 0 0
Pontus Jonsson1 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 4 0
Фальцетас Александр 3 0
Albin Skoglund 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Мохидин Аллан 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Пекальски Иво 1 0
Oliver Gustafsson 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Бук Робин 1 0
Хадая Элиас 1 0
Suleman Zurmati 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Sebastian Lagerlund 1 0
Bosko Orovic 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 3 0
Берггрен Густав 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Ieltsin Camoes 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Утсиктенс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
4
Утсиктенс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Браге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1
Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1
Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1
Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Браге

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 10 6 3 1 16 - 6 21
2.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
3.
Утсиктенс
 10 5 4 1 13 - 7 19
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Треллеборг
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Браге
 10 4 3 3 10 - 9 15
7.
Сандвикен
 10 4 3 3 13 - 13 15
8.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
9.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
10.
Эстерсунд
 10 3 3 4 10 - 12 12
11.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
7.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
8.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
10.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
12.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Трпчевски Филип 5
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Весь список
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    • 49'
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