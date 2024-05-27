Тур: 10. Стадион: Consto Arena.
Ход матча
26'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вогт ПедерПолузащитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Мьёндален
Мосс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.8
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alie Conteh
|3
|0.33
|Ольсен Мейнхард
|2 (1)
|0.22
|Брингакер Матиас
|2
|0.22
|Mats Pedersen
|2
|0.22
|Холтен Расмус
|2
|0.22
|Эверби Сиверт
|1
|0.11
|Keerat Singh
|1
|0.11
|Бренден Эрик
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|4
|0.4
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.3
|Marius Andresen2
|2
|0.2
|Ian Hoffmann
|2
|0.2
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.2
|Странде Кристиан
|2
|0.2
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|2
|0.2
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтен Расмус
|3
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Andresen2
|3
|0
|Странде Кристиан
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Bo Aasulv Hegland
|2
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
3
Мьёндален
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
10
Мьёндален
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Мосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
10
5
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
4
40%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
13
16
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
31%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1
Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3
Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3
Результаты матчей
Мьёндален
Мосс
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
35
63
17
36
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|2.
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|3.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|3:0
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|6.
|1:1
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|7.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|21 - 19
|15
|8.
|0:0
|10
|3
|6
|1
|17 - 10
|15
|9.
|10
|2
|5
|3
|17 - 16
|11
|10.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|13.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|15 - 26
|9
|14.
|2:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|15.
|0:2
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 4
|9
|7.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|12.
|0:3
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|8 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|2.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|0:3
|6
|3
|1
|2
|15 - 15
|10
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|5.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|3:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:1
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|12.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|14.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2