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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: .
Мьёндален
0:1
Перерыв
Мосс
0'
0:1
26' Гол
Thomas Klemetsen Jakobsen

Ход матча

26'
0:1
Thomas Klemetsen Jakobsen
(Bo Aasulv Hegland)
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Мосс
7.90
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4.05
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2.70
Все Коэффициенты
1
Thomas
Kinn
3
Скоген
Сондре
4
Холтен
Расмус
8
Свеен
Оле
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
24
Mats
Pedersen
11
Ольсен
Мейнхард
23
Eivind
Helgeland
9
Брингакер
Матиас
20
Alie
Conteh
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
18
Элми
Саадик
Файсал
31
Kristoffer
Harrison
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
Мьёндален
3-5-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Мосс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПД
4:1
ПД
1:2
ТМК
2:3
А
1:1
А
1:3
А
3:1
А
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.8

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alie Conteh 3 0.33
Ольсен Мейнхард 2 (1) 0.22
Брингакер Матиас 2 0.22
Mats Pedersen 2 0.22
Холтен Расмус 2 0.22
Эверби Сиверт 1 0.11
Keerat Singh 1 0.11
Бренден Эрик 0 0
Brinder Singh 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 4 0.4
Bo Aasulv Hegland 3 0.3
Marius Andresen2 2 0.2
Ian Hoffmann 2 0.2
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.2
Странде Кристиан 2 0.2
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0.2
Aksel Baran Potur 0 0
Александерссон Ноа 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтен Расмус 3 0
Вогт Педер 2 0
Скоген Сондре 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Mats Pedersen 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Simon Appiah 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Andresen2 3 0
Странде Кристиан 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Александерссон Ноа 2 0
Bo Aasulv Hegland 2 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
3
Мьёндален
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
10
Мьёндален
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Мосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

10
5
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
4
40%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

13
16
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
31%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1
Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3
Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3

Результаты матчей

Мьёндален
Мосс

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
6
3
1
7
2.5
3
6
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
3.
Мосс
 1:0 10 5 2 3 17 - 16 17
4.
Стабек
 3:0 9 4 4 1 20 - 12 16
5.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
6.
Брюне
 1:1 10 5 1 4 10 - 7 16
7.
Эгерсунд
 0:3 9 4 3 2 21 - 19 15
8.
Люн
 0:0 10 3 6 1 17 - 10 15
9.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
10.
Ранхейм
 1:1 10 2 5 3 15 - 14 11
11.
Рёуфосс
 0:0 10 2 4 4 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 3 4 13 - 15 9
13.
Санднес
 0:2 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 2:0 10 2 2 6 9 - 19 8
15.
Осане
 0:2 9 1 4 4 10 - 17 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 6 4 1 1 8 - 3 13
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Стабек
 3:0 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
5.
Мосс
 1:0 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Люн
 0:0 5 2 3 0 11 - 4 9
7.
Мьёндален
 0:1 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Санднес
 0:2 6 2 2 2 12 - 12 8
9.
Ранхейм
 1:1 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Осане
 0:2 5 1 3 1 7 - 10 6
12.
Эгерсунд
 0:3 3 1 2 0 6 - 4 5
13.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
14.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
15.
Рёуфосс
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
16.
Олесунн
 2:0 6 1 1 4 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 1 1 7 - 7 10
3.
Эгерсунд
 0:3 6 3 1 2 15 - 15 10
4.
Мосс
 1:0 5 2 1 2 6 - 9 7
5.
Рёуфосс
 0:0 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Люн
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Стабек
 3:0 5 1 3 1 9 - 10 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Ранхейм
 1:1 6 0 4 2 6 - 8 4
12.
Брюне
 1:1 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Осане
 0:2 4 0 1 3 3 - 7 1
14.
Санднес
 0:2 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 0:1 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Bo Aasulv Hegland сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Thomas Klemetsen Jakobsen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Мьёндален
Ничья
Мосс
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