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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 1367
Мьёндален
1:2
Конец матча
Мосс
0'
0:1
26' Гол
Thomas Klemetsen Jakobsen
1:1
48' Гол
Mats Pedersen
1:2
54' Гол
Sebastian Pedersen II
62' Желтая карточка
Скоген Сондре
65' Желтая карточка
Mats Pedersen
71' Желтая карточка
Aksel Baran Potur
75' Желтая карточка
Ранмарк-Эриксен Матиас
82' Желтая карточка
Ольсен Мейнхард
90'+6
1
Thomas
Kinn
3
Скоген
Сондре
4
Холтен
Расмус
8
Свеен
Оле
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
24
Mats
Pedersen
11
Ольсен
Мейнхард
23
Eivind
Helgeland
9
Брингакер
Матиас
20
Alie
Conteh
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
18
Элми
Саадик
Файсал
31
Kristoffer
Harrison
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
Мьёндален
3-5-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Мосс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПД
4:1
ПД
1:2
ТМК
2:3
А
1:1
А
1:3
А
3:1
А
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.8

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alie Conteh 3 0.33
Mats Pedersen 3 0.33
Ольсен Мейнхард 2 (1) 0.22
Брингакер Матиас 2 0.22
Холтен Расмус 2 0.22
Эверби Сиверт 1 0.11
Keerat Singh 1 0.11
Бренден Эрик 0 0
Brinder Singh 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 5 0.5
Bo Aasulv Hegland 3 0.3
Marius Andresen2 2 0.2
Ian Hoffmann 2 0.2
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0.2
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.2
Странде Кристиан 2 0.2
Aksel Baran Potur 0 0
Александерссон Ноа 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 3 0
Холтен Расмус 3 0
Ольсен Мейнхард 2 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Simon Appiah 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Andresen2 3 0
Странде Кристиан 2 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Александерссон Ноа 2 0
Aksel Baran Potur 2 0
Bo Aasulv Hegland 2 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
3
Мьёндален
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
10
Мьёндален
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Мосс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
4
36%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
3
19%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1
Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3
Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3

Результаты матчей

Мьёндален
Мосс

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
1
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
7
3
1
8
2.5
3
7
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Эгерсунд
 9 5 3 1 26 - 20 18
3.
Брюне
 10 6 0 4 12 - 8 18
4.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
5.
Мосс
 10 5 2 3 18 - 17 17
6.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
7.
Люн
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Стабек
 9 3 4 2 21 - 17 13
9.
Рёуфосс
 10 3 3 4 10 - 11 12
10.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
11.
Ранхейм
 10 2 4 4 16 - 16 10
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Санднес
 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 10 2 2 6 11 - 20 8
15.
Осане
 9 1 4 4 11 - 19 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Люн
 5 2 3 0 11 - 4 9
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
8.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
9.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
12.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
13.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
14.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
15.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
2.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
5.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Матс Педерсен бьет в цель!
    • 46'
      Eivind Helgeland уходит с поля. Love Reuterswaerd выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Bo Aasulv Hegland сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Thomas Klemetsen Jakobsen бьет в цель!
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