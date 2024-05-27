Тур: 10. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1367
0'
0:1
26' ГолThomas Klemetsen Jakobsen
1:1
48' ГолMats Pedersen
1:2
54' ГолSebastian Pedersen II
62' Желтая карточкаСкоген Сондре
65' Желтая карточкаMats Pedersen
71' Желтая карточкаAksel Baran Potur
75' Желтая карточкаРанмарк-Эриксен Матиас
82' Желтая карточкаОльсен Мейнхард
90'+6
Ход матча
26'
48'
1:1
62'
65'
82'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вогт ПедерПолузащитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Мьёндален
Мосс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.8
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alie Conteh
|3
|0.33
|Mats Pedersen
|3
|0.33
|Ольсен Мейнхард
|2 (1)
|0.22
|Брингакер Матиас
|2
|0.22
|Холтен Расмус
|2
|0.22
|Эверби Сиверт
|1
|0.11
|Keerat Singh
|1
|0.11
|Бренден Эрик
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|5
|0.5
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.3
|Marius Andresen2
|2
|0.2
|Ian Hoffmann
|2
|0.2
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|2
|0.2
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.2
|Странде Кристиан
|2
|0.2
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|3
|0
|Холтен Расмус
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Andresen2
|3
|0
|Странде Кристиан
|2
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Aksel Baran Potur
|2
|0
|Bo Aasulv Hegland
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
3
Мьёндален
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
10
Мьёндален
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Мосс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
4
36%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
14
18
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
3
19%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1
Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3
Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3
Результаты матчей
Мьёндален
Мосс
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
36
73
18
37
18
18
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4