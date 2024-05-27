Тур: 10. Стадион: Oester Hus Arena.
0:2
Перерыв
0'
0:1
7' ГолLucas Ravn-Haren
19' Желтая карточкаСолхейм Вегард
35' Желтая карточкаБркич Харис
35' Желтая карточкаLucas Ravn-Haren
36' Желтая карточкаНильссон Джоэл
0:2
43' ГолJesper Grundt
Ход матча
7'
19'
35'
35'
36'
43'
0:2
21
Бркич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Санднес
Конгсвингер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
2.11
1.64
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.55
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|6
|0.6
|Daniel Braut
|3
|0.3
|Сакор Важебах
|1
|0.1
|Нюхаген Андреас
|1
|0.1
|Markus Aanesland
|1
|0.1
|Бркич Харис
|1
|0.1
|Artan Memedov
|1
|0.1
|Noah Bertelsen
|1
|0.1
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|4
|0.4
|Моберг Вегар
|3 (1)
|0.3
|Adem Gueven
|3
|0.3
|Harald Holter
|2
|0.2
|Уильямс Ноа
|2
|0.2
|Jesper Grundt
|2
|0.2
|Ludvig Langrekken
|1
|0.1
|Нильссон Джоэл
|1
|0.1
|Eric Taylor
|1
|0.1
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Нюхаген Андреас
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
|Endre Osenbroch
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Eric Taylor
|3
|0
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Конгсвингер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
1
Санднес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
1
12
Санднес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Конгсвингер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
2
67%
3
25%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
6
40%
3
18%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
24
14
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
36%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5
Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0
Результаты матчей
Санднес
Конгсвингер
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Санднес
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
63
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|2.
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|3.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|3:0
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|6.
|1:1
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|7.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|21 - 19
|15
|8.
|0:0
|10
|3
|6
|1
|17 - 10
|15
|9.
|10
|2
|5
|3
|17 - 16
|11
|10.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|13.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|15 - 26
|9
|14.
|2:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|15.
|0:2
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 4
|9
|7.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|12.
|0:3
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|8 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|2.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|0:3
|6
|3
|1
|2
|15 - 15
|10
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|5.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|3:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:1
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|12.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|14.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2