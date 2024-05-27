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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: .
Санднес
0:2
Перерыв
Конгсвингер
0'
0:1
7' Гол
Lucas Ravn-Haren
19' Желтая карточка
Солхейм Вегард
35' Желтая карточка
Бркич Харис
35' Желтая карточка
Lucas Ravn-Haren
36' Желтая карточка
Нильссон Джоэл
0:2
43' Гол
Jesper Grundt

Ход матча

7'
0:1
Lucas Ravn-Haren
(Ludvig Langrekken)
19'
Солхейм Вегард
 
35'
Бркич Харис
 
35'
 
Lucas Ravn-Haren
36'
 
Нильссон Джоэл
43'
0:2
Jesper Grundt
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Конгсвингер
8.60
5.40
Реклама, fon.bet
1.68
Все Коэффициенты
1
Sander
Loenning
18
Солхейм
Вегард
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
17
Нюхаген
Андреас
21
Бркич
Харис
24
Дервискадич
Эмир
31
Йортесет
Исак
7
Markus
Aanesland
10
Хейланн
Томми
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
1
Стрёмберг
Август
6
Harald
Holter
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
22
Ludvig
Langrekken
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
14
Lucas
Ravn-Haren
8
Моберг
Вегар
11
Уильямс
Ноа
Санднес
4-3-3
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Санднес
Конгсвингер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:2
ТПМ
0:1
ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:3
Т(
0:2
ПД
1:1
ПД
1:2
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
0:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

2.11
1.64

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.55
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 6 0.6
Daniel Braut 3 0.3
Сакор Важебах 1 0.1
Нюхаген Андреас 1 0.1
Markus Aanesland 1 0.1
Бркич Харис 1 0.1
Artan Memedov 1 0.1
Noah Bertelsen 1 0.1
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Herman Kleppa 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 4 0.4
Моберг Вегар 3 (1) 0.3
Adem Gueven 3 0.3
Harald Holter 2 0.2
Уильямс Ноа 2 0.2
Jesper Grundt 2 0.2
Ludvig Langrekken 1 0.1
Нильссон Джоэл 1 0.1
Eric Taylor 1 0.1
Daniel Lysgaard 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 3 0
Хейланн Томми 2 0
Сакор Важебах 2 0
Markus Aanesland 2 0
Нюхаген Андреас 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Endre Osenbroch 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Eric Taylor 3 0
Harald Holter 1 1
Холме Фредрик 1 1
Ludvig Langrekken 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0

Результаты матчей

Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Конгсвингер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
1
Санднес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

1
12
Санднес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Конгсвингер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
2
67%
3
25%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
6
40%
3
18%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

24
14
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
36%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5
Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0

Результаты матчей

Санднес
Конгсвингер

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Санднес
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
3.
Мосс
 1:0 10 5 2 3 17 - 16 17
4.
Стабек
 3:0 9 4 4 1 20 - 12 16
5.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
6.
Брюне
 1:1 10 5 1 4 10 - 7 16
7.
Эгерсунд
 0:3 9 4 3 2 21 - 19 15
8.
Люн
 0:0 10 3 6 1 17 - 10 15
9.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
10.
Ранхейм
 1:1 10 2 5 3 15 - 14 11
11.
Рёуфосс
 0:0 10 2 4 4 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 3 4 13 - 15 9
13.
Санднес
 0:2 10 2 3 5 15 - 26 9
14.
Олесунн
 2:0 10 2 2 6 9 - 19 8
15.
Осане
 0:2 9 1 4 4 10 - 17 7
16.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 6 4 1 1 8 - 3 13
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Стабек
 3:0 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
5.
Мосс
 1:0 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Люн
 0:0 5 2 3 0 11 - 4 9
7.
Мьёндален
 0:1 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Санднес
 0:2 6 2 2 2 12 - 12 8
9.
Ранхейм
 1:1 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Осане
 0:2 5 1 3 1 7 - 10 6
12.
Эгерсунд
 0:3 3 1 2 0 6 - 4 5
13.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
14.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
15.
Рёуфосс
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
16.
Олесунн
 2:0 6 1 1 4 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Конгсвингер
 2:0 5 3 1 1 7 - 7 10
3.
Эгерсунд
 0:3 6 3 1 2 15 - 15 10
4.
Мосс
 1:0 5 2 1 2 6 - 9 7
5.
Рёуфосс
 0:0 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
7.
Люн
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Стабек
 3:0 5 1 3 1 9 - 10 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Ранхейм
 1:1 6 0 4 2 6 - 8 4
12.
Брюне
 1:1 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Осане
 0:2 4 0 1 3 3 - 7 1
14.
Санднес
 0:2 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 0:1 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
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Топ нарушителей
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
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  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Jesper Grundt бьет в цель!
  • 36'
    Нильссон Джоэл получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Лукас Равн-Харен получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Солхейм Вегард получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Конгсвингер
8.60
5.40
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1.68
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Где смотреть матч Санднес 0:2 Конгсвингер онлайн

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