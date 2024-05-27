Тур: 10. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 1862
0:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолLucas Ravn-Haren
19' Желтая карточкаСолхейм Вегард
35' Желтая карточкаБркич Харис
35' Желтая карточкаLucas Ravn-Haren
36' Желтая карточкаНильссон Джоэл
0:2
43' ГолJesper Grundt
87' Желтая карточкаДервискадич Эмир
90'+5
Ход матча
7'
19'
35'
35'
36'
43'
87'
21
Бркич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Санднес
Конгсвингер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
2.11
1.64
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.55
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|6
|0.6
|Daniel Braut
|3
|0.3
|Сакор Важебах
|1
|0.1
|Нюхаген Андреас
|1
|0.1
|Markus Aanesland
|1
|0.1
|Бркич Харис
|1
|0.1
|Artan Memedov
|1
|0.1
|Noah Bertelsen
|1
|0.1
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|4
|0.4
|Моберг Вегар
|3 (1)
|0.3
|Adem Gueven
|3
|0.3
|Harald Holter
|2
|0.2
|Уильямс Ноа
|2
|0.2
|Jesper Grundt
|2
|0.2
|Ludvig Langrekken
|1
|0.1
|Нильссон Джоэл
|1
|0.1
|Eric Taylor
|1
|0.1
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Нюхаген Андреас
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
|Endre Osenbroch
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Eric Taylor
|3
|0
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Конгсвингер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
1
Санднес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
1
12
Санднес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Конгсвингер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
8%
3
43%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
2
67%
3
25%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
20%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
6
40%
3
16%
61-75
3
20%
3
16%
76-90
Пропущено
26
14
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
5
36%
16-30
8
31%
2
14%
31-45
3
12%
5
36%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
4
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5
Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0
Результаты матчей
Санднес
Конгсвингер
Точный счет
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Санднес
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
41
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
73
28
37
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4