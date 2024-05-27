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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Треллеборг
1:0
Перерыв
Сундсвалль
0'
27' Желтая карточка
Норд Густав
1:0
30' Гол
Eren Alievski
34' Желтая карточка
Худу Абдул Халик

Ход матча

27'
 
Норд Густав
30'
Eren Alievski
(Armin Culum)
1:0
34'
 
Худу Абдул Халик
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Сундсвалль
1.85
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4.77
7.72
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
12
Zander
Hyltoft
2
Бьеркен
Фритьоф
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
4
Ludvig
Svanberg
12
Pontus
Lindgren
5
Олссон
Деннис
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
8
Marc
Manchon
17
Норд
Густав
7
Бурман
Маркус
21
Энгблум
Понтус
Треллеборг
4-3-3
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Сундсвалль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
А
1:6
А
1:0
А
2:0
А
2:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Среднее время на гол

56
40

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 2 0.2
Zander Hyltoft 2 0.2
Hady Saleh Karim 2 0.2
Filip Bohman 1 0.1
Бьеркен Фритьоф 1 0.1
Eren Alievski 1 0.1
Pierre Larsen 0 0
Мортенсен Николас 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 2 0.2
Yaqub Finey 1 0.1
Бурман Маркус 1 0.1
Бенгтссон Йохан 1 0.1
Monir Jelassi 1 0.1
Худу Абдул Халик 0 0
Норд Густав 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 3 0
Filip Bohman 3 0
Zander Hyltoft 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Othmane Salama 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 1 1
Худу Абдул Халик 2 0
Monir Jelassi 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Норд Густав 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Hugo Aviander 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
6
Треллеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сундсвалль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1

Результаты матчей

Треллеборг
Сундсвалль

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 10 6 3 1 16 - 6 21
2.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
3.
Утсиктенс
 0:0 10 4 5 1 12 - 7 17
4.
Браге
 0:0 10 4 4 2 10 - 8 16
5.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
6.
Треллеборг
 1:0 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Сандвикен
 10 4 3 3 13 - 13 15
8.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
9.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
10.
Эстерсунд
 10 3 3 4 10 - 12 12
11.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 0:1 10 2 2 6 6 - 11 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
4.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
6.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Утсиктенс
 0:0 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Треллеборг
 1:0 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
10.
Сундсвалль
 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Браге
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Браге
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
3.
Утсиктенс
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
12.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Сундсвалль
 0:1 5 0 0 5 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Худу Абдул Халик получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Armin Culum сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Eren Alievski бьет в цель!
  • 27'
    Норд Густав получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Сундсвалль
1.85
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4.77
7.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Треллеборг 1:0 Сундсвалль онлайн

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Треллеборг
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