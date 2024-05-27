Тур: 10.
1:0
Перерыв
Ход матча
27'
30'
1:0
34'
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
37 Kalle Wendt
-
-
16 Ammar Asani
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Yaqub Finey
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Треллеборг
Сундсвалль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.6
2.2
Среднее время на гол
56
40
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|2
|0.2
|Zander Hyltoft
|2
|0.2
|Hady Saleh Karim
|2
|0.2
|Filip Bohman
|1
|0.1
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.1
|Eren Alievski
|1
|0.1
|Pierre Larsen
|0
|0
|Мортенсен Николас
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|2
|0.2
|Yaqub Finey
|1
|0.1
|Бурман Маркус
|1
|0.1
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.1
|Monir Jelassi
|1
|0.1
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Норд Густав
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|3
|0
|Filip Bohman
|3
|0
|Zander Hyltoft
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|1
|1
|Худу Абдул Халик
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Норд Густав
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
|Hugo Aviander
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
6
Треллеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сундсвалль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1
Результаты матчей
Треллеборг
Сундсвалль
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|3.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|4.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|6.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|14.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|8.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (3)
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4