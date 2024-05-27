  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Треллеборг
3:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
27' Желтая карточка
Норд Густав
1:0
30' Гол
Eren Alievski
34' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
61' Желтая карточка
Marc Manchon
66' Желтая карточка
Hugo Aviander
69' Желтая карточка
Filip Bohman
72' Желтая карточка
Ludvig Svanberg
76' Желтая карточка
Zander Hyltoft
2:0
82' Гол
Filip Bohman
2:1
88' Гол
Yaqub Finey
89' Желтая карточка
Yaqub Finey
2:2
90' Пенальти
Yaqub Finey
3:2
90' Гол
Мортенсен Николас
90'+6
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
12
Zander
Hyltoft
2
Бьеркен
Фритьоф
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
4
Ludvig
Svanberg
12
Pontus
Lindgren
5
Олссон
Деннис
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
8
Marc
Manchon
17
Норд
Густав
7
Бурман
Маркус
21
Энгблум
Понтус
Треллеборг
4-3-3
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Сундсвалль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
А
1:6
А
1:0
А
2:0
А
2:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Среднее время на гол

56
40

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 2 0.2
Zander Hyltoft 2 0.2
Filip Bohman 2 0.2
Hady Saleh Karim 2 0.2
Мортенсен Николас 1 0.1
Бьеркен Фритьоф 1 0.1
Eren Alievski 1 0.1
Pierre Larsen 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 3 (1) 0.3
Энгблум Понтус 2 0.2
Бурман Маркус 1 0.1
Бенгтссон Йохан 1 0.1
Monir Jelassi 1 0.1
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Норд Густав 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Hady Saleh Karim 3 0
Хёрберг Феликс 2 0
Othmane Salama 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 1 1
Худу Абдул Халик 2 0
Monir Jelassi 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Hugo Aviander 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Норд Густав 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Yaqub Finey 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
6
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сундсвалль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1

Результаты матчей

Треллеборг
Сундсвалль

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 10 6 3 1 16 - 6 21
2.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
3.
Утсиктенс
 10 5 4 1 13 - 7 19
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Треллеборг
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Браге
 10 4 3 3 10 - 9 15
7.
Сандвикен
 10 4 3 3 13 - 13 15
8.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
9.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
10.
Эстерсунд
 10 3 3 4 10 - 12 12
11.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
7.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
8.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
10.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
12.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Трпчевски Филип 5
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Худу Абдул Халик получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Armin Culum сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Eren Alievski бьет в цель!
    • 27'
      Норд Густав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Треллеборг 3:2 Сундсвалль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный