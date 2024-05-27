Тур: 10.
3:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаНорд Густав
1:0
30' ГолEren Alievski
34' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
61' Желтая карточкаMarc Manchon
66' Желтая карточкаHugo Aviander
69' Желтая карточкаFilip Bohman
72' Желтая карточкаLudvig Svanberg
76' Желтая карточкаZander Hyltoft
2:0
82' ГолFilip Bohman
2:1
88' ГолYaqub Finey
89' Желтая карточкаYaqub Finey
2:2
90' ПенальтиYaqub Finey
3:2
90' ГолМортенсен Николас
90'+6
Ход матча
27'
30'
1:0
34'
61'
66'
69'
72'
76'
82'
2:0
88'
2:1
89'
90'
2:2
90'
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
37 Kalle Wendt
-
-
16 Ammar Asani
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Yaqub Finey
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Треллеборг
Сундсвалль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.6
2.2
Среднее время на гол
56
40
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|2
|0.2
|Zander Hyltoft
|2
|0.2
|Filip Bohman
|2
|0.2
|Hady Saleh Karim
|2
|0.2
|Мортенсен Николас
|1
|0.1
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.1
|Eren Alievski
|1
|0.1
|Pierre Larsen
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|3 (1)
|0.3
|Энгблум Понтус
|2
|0.2
|Бурман Маркус
|1
|0.1
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.1
|Monir Jelassi
|1
|0.1
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Норд Густав
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Hady Saleh Karim
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|1
|1
|Худу Абдул Халик
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Hugo Aviander
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Норд Густав
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
|Yaqub Finey
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
6
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сундсвалль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
40%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1
Результаты матчей
Треллеборг
Сундсвалль
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
37
28
19
19
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Трпчевски Филип
|5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4