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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: .
АИК
1:1
Перерыв
Гётеборг
0'
22' Желтая карточка
Paulos Abraham
0:1
26' Гол
Петтерссон Оскар
1:1
34' Гол
Фараж Омар
45' Желтая карточка
Malick Junior Yalcouye

Ход матча

22'
 
Paulos Abraham
26'
0:1
Петтерссон Оскар
(Paulos Abraham)
34'
Фараж Омар
1:1
45'
 
Malick Junior Yalcouye

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Гётеборг
2.33
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3.90
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4.10
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Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
10
Целина
Берсант
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
25
Бишесари
Элис
29
Thomas
Santos
13
Свенссон
Густаф
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
30
Malick
Junior
Yalcouye
23
Тордарсон
Колбейнн
28
Lucas
Kahed
7
Петтерссон
Оскар
16
Карлстранд
Линус
11
Paulos
Abraham
АИК
4-4-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

АИК
Гётеборг

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

36 матчей

41.7%
13.9%
44.4%
15 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

А
1:1
А
2:2
А
1:0
А
1:0
А
3:1
А
2:0
А
2:0
А
1:0
А
1:0
А
3:0
А
0:2
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМК
1:2
А
1:0
А
3:3
А
1:2
А
3:0
А
0:2
А
0:2
А
3:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
4:0
С
1:0
ШК
2:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

1.45
0.69

Среднее время на гол

62
130

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
0.9

Среднее время на гол

53
100

Всего голов

56
29

Голов в среднем за матч

1.56
0.81

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

57
111

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 0.45
Целина Берсант 3 0.27
Модесто Руй 2 0.18
Исмаила Кулибали 2 0.18
Тюкосен Мадс 1 0.09
Фараж Омар 1 0.09
Хансен Беньямин 1 0.09
Беширович Дино 1 0.09
Эд Эскил 1 0.09
Abdihakin Ali 1 0.09
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 4 0.36
Петтерссон Оскар 2 0.18
Thomas Santos 1 0.09
Malick Junior Yalcouye 1 0.09
Муколли Арбнор 1 0.09
Норлин Густаф 1 0.09
Скеллеруп Лаурс 1 0.09
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Беширович Дино 3 0
Салетрос Антон 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0
Lamine Dabo 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Paulos Abraham 2 0
Петтерссон Оскар 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

АИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

4
2
АИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
6
67%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
5%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
5
26%
3
30%
61-75
4
21%
4
40%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
8
57%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1

Результаты матчей

АИК
Гётеборг

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АИК
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 9 1 1 30 - 6 28
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
5.
Мьельбю
 11 5 2 4 18 - 13 17
6.
Хеккен
 11 5 2 4 19 - 19 17
7.
Эльфсборг
 11 5 1 5 20 - 17 16
8.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
9.
АИК
 1:1 11 4 3 4 18 - 22 15
10.
Вернаму
 1:0 11 4 2 5 11 - 17 14
11.
Броммапойкарна
 11 3 5 3 17 - 19 14
12.
Гётеборг
 1:1 11 3 3 5 11 - 15 12
13.
Сириус
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
ИФК Норрчепинг
 0:1 11 3 2 6 14 - 24 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 14 - 0 15
2.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
5.
АИК
 1:1 6 4 1 1 13 - 6 13
6.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Мьельбю
 6 3 2 1 12 - 7 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 0:1 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 1:1 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 1:0 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 1:0 6 4 1 1 8 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 1:1 6 2 2 2 8 - 6 8
6.
Хеккен
 5 2 1 2 7 - 9 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 0:1 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 1:1 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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Мальмё Телин Исаак 8 (3)
Броммапойкарна Васич Никола 6 (4)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 4
Хаммарбю Пинас Шакилль 4
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АИК
Ничья
Гётеборг
2.33
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4.10
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АИК
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