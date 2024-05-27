Тур: 11. Стадион: Френдс Арена.
0'
22' Желтая карточкаPaulos Abraham
0:1
26' ГолПеттерссон Оскар
1:1
34' ГолФараж Омар
45' Желтая карточкаMalick Junior Yalcouye
Ход матча
22'
26'
34'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
- Нападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
14 Aaron Rydell
-
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Нападающий
-
33 Noah Tolf
-
-
36 Lion Beqiri
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
АИК
Гётеборг
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
36 матчей
41.7%
13.9%
44.4%
15 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
1.45
0.69
Среднее время на гол
62
130
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
0.9
Среднее время на гол
53
100
Всего голов
56
29
Голов в среднем за матч
1.56
0.81
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
57
111
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5
|0.45
|Целина Берсант
|3
|0.27
|Модесто Руй
|2
|0.18
|Исмаила Кулибали
|2
|0.18
|Тюкосен Мадс
|1
|0.09
|Фараж Омар
|1
|0.09
|Хансен Беньямин
|1
|0.09
|Беширович Дино
|1
|0.09
|Эд Эскил
|1
|0.09
|Abdihakin Ali
|1
|0.09
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|4
|0.36
|Петтерссон Оскар
|2
|0.18
|Thomas Santos
|1
|0.09
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.09
|Муколли Арбнор
|1
|0.09
|Норлин Густаф
|1
|0.09
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.09
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Беширович Дино
|3
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
АИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
4
2
АИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
6
67%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
5%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
5
26%
3
30%
61-75
4
21%
4
40%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
8
57%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1
Результаты матчей
АИК
Гётеборг
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АИК
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
46
28
19
19
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|30 - 6
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|11
|7
|0
|4
|16 - 13
|21
|4.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|18 - 13
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|20 - 17
|16
|8.
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|9.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|18 - 22
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 17
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|14 - 24
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|5.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4