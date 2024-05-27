Тур: 11. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 25932
0'
22' Желтая карточкаPaulos Abraham
0:1
26' ГолПеттерссон Оскар
1:1
34' ГолФараж Омар
45' Желтая карточкаMalick Junior Yalcouye
1:2
51' ГолВендт Оскар
2:2
67' ГолСалетрос Антон
3:2
75' Гол в свои воротаСвенссон Густаф
83' Желтая карточкаСалетрос Антон
4:2
90' ГолБеширович Дино
5:2
90' ГолПиттас Яннис
90'+9
Ход матча
22'
26'
34'
1:1
51'
1:2
67'
2:2
75'
3:2
83'
90'
4:2
90'
5:2
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
- Нападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
14 Aaron Rydell
-
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Нападающий
-
33 Noah Tolf
-
-
36 Lion Beqiri
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
АИК
Гётеборг
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
36 матчей
41.7%
13.9%
44.4%
15 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
1.45
0.69
Среднее время на гол
62
130
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
0.9
Среднее время на гол
53
100
Всего голов
56
29
Голов в среднем за матч
1.56
0.81
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
57
111
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|6
|0.55
|Целина Берсант
|3
|0.27
|Модесто Руй
|2
|0.18
|Исмаила Кулибали
|2
|0.18
|Беширович Дино
|2
|0.18
|Тюкосен Мадс
|1
|0.09
|Фараж Омар
|1
|0.09
|Салетрос Антон
|1
|0.09
|Хансен Беньямин
|1
|0.09
|Эд Эскил
|1
|0.09
|Abdihakin Ali
|1
|0.09
|Taha Ayari
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|4
|0.36
|Петтерссон Оскар
|2
|0.18
|Thomas Santos
|1
|0.09
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.09
|Вендт Оскар
|1
|0.09
|Муколли Арбнор
|1
|0.09
|Норлин Густаф
|1
|0.09
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.09
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Салетрос Антон
|3
|0
|Беширович Дино
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
6
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
4
2
АИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
6%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
19%
4
40%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
6
67%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Забито
23
13
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
4%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
6
26%
4
31%
61-75
6
26%
4
31%
76-90
Пропущено
22
18
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
9
50%
31-45
8
36%
0
0%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
2
9%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1
Результаты матчей
АИК
Гётеборг
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
АИК
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
38
29
110
29
29
110
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|6 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4