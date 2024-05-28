Тур: 17. Стадион: Эледа. Зрители: 20488
0'
0:1
9' ГолЗенели Арбер
21' Желтая карточкаБотхейм Эрик
26' Желтая карточкаПенья Серхио
1:1
40' ГолБолин Уго
50' Желтая карточкаКайб Рами
2:1
57' ГолТелин Исаак
63' Желтая карточкаТелин Исаак
75' Желтая карточкаЛарссон Йохан
82' Желтая карточкаCamil Jebara
90' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
90'+6
Ход матча
9'
0:1
21'
26'
40'
1:1
50'
57'
2:1
63'
75'
82'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 1
-
17 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
20
Ботхейм
Эрик
38
Болин
Уго
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
24 Camil Jebara
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Мальмё
Эльфсборг
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед
43 матча
51.2%
16.3%
32.5%
22 победы 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.9%
44.2%
20.9%
15 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.5%
27.9%
32.6%
17 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.9
1.23
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
1.86
0.9
Среднее время на гол
48
99
Всего голов
81
46
Голов в среднем за матч
1.88
1.07
Тотал матчей
2.5
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
47
84
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|9
|0.75
|Ботхейм Эрик
|8
|0.67
|Нанаси Себастьян
|5
|0.42
|Рикс Сёрен
|2
|0.17
|Болин Уго
|2
|0.17
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.08
|Корнелиус Дерек
|1
|0.08
|Янссон Понтус
|1
|0.08
|Веккья Стефано
|1
|0.08
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|4
|0.33
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.33
|Хедлунд Симон
|4
|0.33
|Зенели Арбер
|3
|0.25
|Jalal Abdulai
|2
|0.17
|Ларссон Йохан
|1
|0.08
|Седерберг Ноа
|1
|0.08
|Фрик Пер
|1
|0.08
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Jalal Abdulai
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Хульт Никлас
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Camil Jebara
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
15
14
Мальмё
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Эльфсборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
33%
2
40%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
13
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
3
18%
5
33%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Забито
32
20
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
6
19%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
10
31%
5
25%
31-45
7
22%
5
25%
46-60
2
6%
2
10%
61-75
7
22%
2
10%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
3
15%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
3
43%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3
Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0
Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0
Результаты матчей
Мальмё
Эльфсборг
Точный счет
1:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
57
210
48
111
39
111
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|9 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|6 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4