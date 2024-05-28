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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 20488
Мальмё
2:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
9' Гол
Зенели Арбер
21' Желтая карточка
Ботхейм Эрик
26' Желтая карточка
Пенья Серхио
1:1
40' Гол
Болин Уго
50' Желтая карточка
Кайб Рами
2:1
57' Гол
Телин Исаак
63' Желтая карточка
Телин Исаак
75' Желтая карточка
Ларссон Йохан
82' Желтая карточка
Camil Jebara
90' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
90'+6
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
20
Ботхейм
Эрик
10
Кристиансен
Андерс
38
Болин
Уго
9
Телин
Исаак
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
19
Кайб
Рами
16
Оума
Тимоти
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
18
Касем
Ахмед
9
Зенели
Арбер
Мальмё
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Эльфсборг

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед

43 матча

51.2%
16.3%
32.5%
22 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.9%
44.2%
20.9%
15 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.5%
27.9%
32.6%
17 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

А
3:1
А
1:0
А
3:0
А
3:2
А
1:1
А
0:1
ТМК
2:0
А
2:1
ТМК
1:3
ТМК
4:0
А
1:1
А
1:0
А
0:3
А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
6:0
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
С
2:2
А
1:2
А
0:1
А
0:2
А
2:1
А
4:1
А
1:0
ТМС
2:3
А
2:1
ТМС
2:2
А
3:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
5:0
А
1:0
ТМС
4:0
А
4:0
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.9
1.23

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

1.86
0.9

Среднее время на гол

48
99

Всего голов

81
46

Голов в среднем за матч

1.88
1.07

Тотал матчей

2.5
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

47
84

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 9 0.75
Ботхейм Эрик 8 0.67
Нанаси Себастьян 5 0.42
Рикс Сёрен 2 0.17
Болин Уго 2 0.17
Йонсен Лассер Берг 1 0.08
Корнелиус Дерек 1 0.08
Янссон Понтус 1 0.08
Веккья Стефано 1 0.08
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Пенья Серхио 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 4 0.33
Касем Ахмед 4 (1) 0.33
Хедлунд Симон 4 0.33
Зенели Арбер 3 0.25
Jalal Abdulai 2 0.17
Ларссон Йохан 1 0.08
Седерберг Ноа 1 0.08
Фрик Пер 1 0.08
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 3 0
Пенья Серхио 2 0
Телин Исаак 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Али Таха Абди 1 0
Elison Makolli 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 4 0
Jalal Abdulai 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Michael Baidoo 1 1
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Томасен Йенс 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Camil Jebara 1 0
Оума Тимоти 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

15
14
Мальмё
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Эльфсборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
33%
2
40%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
13
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
3
18%
5
33%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Забито

32
20
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
6
19%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
10
31%
5
25%
31-45
7
22%
5
25%
46-60
2
6%
2
10%
61-75
7
22%
2
10%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
3
15%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
3
43%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3
Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0
Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0

Результаты матчей

Мальмё
Эльфсборг

Точный счет

1:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
1
2
4
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
3
3
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
6
6
5
7
2.5
2
10
4
8
3.5
1
11
3
9
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 32 - 7 31
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
5.
Мьельбю
 11 5 2 4 18 - 13 17
6.
Хеккен
 11 5 2 4 19 - 19 17
7.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
8.
Эльфсборг
 12 5 1 6 21 - 19 16
9.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
10.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
11.
Броммапойкарна
 11 3 5 3 17 - 19 14
12.
Сириус
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Гётеборг
 11 3 2 6 12 - 19 11
14.
ИФК Норрчепинг
 11 3 2 6 14 - 27 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
6.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Мьельбю
 6 3 2 1 12 - 7 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 7 - 9 7
6.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 6 1 0 5 5 - 13 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 9 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 6 (4)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 4
Хаммарбю Пинас Шакилль 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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