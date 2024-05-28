  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Дегерфорс
1:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
43' Желтая карточка
Транберг Робин
73' Желтая карточка
Моро Насиру
0:1
73' Пенальти
Курочкин Антон
82' Желтая карточка
Ольссон Давид
87' Желтая карточка
Дальстрём Никлас
1:1
90' Гол
Alper Demirol
90' Желтая карточка
Закриссон Хампус
90' Желтая карточка
Хольмен Кевин
90'+8
1
Якобссон
Вилле
30
Bernardo
Morgado
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
6
Валлин
Оскар
4
Мартенссон
Йохан
7
Ольссон
Себастьян
II
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
8
Хольмен
Кевин
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
10
Монтиль
Диего
II
7
Транберг
Робин
23
Токич
Марк
11
Isak
Bjerkebo
20
Aulon
Bitiqi
25
Yusuff
Abdulazeez
Дегерфорс
3-4-3
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Дегерфорс
Варберг БоИС

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.27
0.55

Среднее время на гол

70
165

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.23
0.77

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
116

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 5 (2) 0.5
Абдулла Пашанг 5 0.5
Вукоевич Диян 2 0.2
Хольмен Кевин 1 0.1
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.1
Моро Насиру 1 0.1
Alper Demirol 1 0.1
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 3 0.3
Монтиль Диего II 2 (1) 0.2
Курочкин Антон 1 (1) 0.1
Эдлунд Олле 1 0.1
Токич Марк 1 0.1
Aulon Bitiqi 1 0.1
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 3 1
Ольссон Себастьян II 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Моро Насиру 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Bernardo Morgado 2 0
Хольмен Кевин 2 0
Линдгрен Густав 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Alper Demirol 1 0
Adi Fisic 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 2 1
Закриссон Хампус 3 0
Эдлунд Олле 3 0
Курочкин Антон 3 0
Сверриссон Оскар 1 1
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Токич Марк 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
4
Дегерфорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Варберг БоИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
67%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
3
33%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
5
45%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1

Результаты матчей

Дегерфорс
Варберг БоИС

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
2
8
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 10 6 3 1 16 - 6 21
2.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
3.
Утсиктенс
 10 5 4 1 13 - 7 19
4.
Дегерфорс
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Треллеборг
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Браге
 10 4 3 3 10 - 9 15
7.
Сандвикен
 10 4 3 3 13 - 13 15
8.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
9.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
10.
Эстерсунд
 10 3 3 4 10 - 12 12
11.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
Дегерфорс
 5 3 1 1 10 - 6 10
7.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
8.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
10.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
12.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Трпчевски Филип 5
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Транберг Робин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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