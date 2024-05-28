Тур: 10.
1:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаТранберг Робин
73' Желтая карточкаМоро Насиру
0:1
73' ПенальтиКурочкин Антон
82' Желтая карточкаОльссон Давид
87' Желтая карточкаДальстрём Никлас
1:1
90' ГолAlper Demirol
90' Желтая карточкаЗакриссон Хампус
90' Желтая карточкаХольмен Кевин
90'+8
Ход матча
43'
73'
73'
0:1
82'
87'
90'
1:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Моро
Насиру
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
20
Aulon
Bitiqi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon BitiqiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Дегерфорс
Варберг БоИС
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.27
0.55
Среднее время на гол
70
165
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.23
0.77
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
116
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|0.5
|Абдулла Пашанг
|5
|0.5
|Вукоевич Диян
|2
|0.2
|Хольмен Кевин
|1
|0.1
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.1
|Моро Насиру
|1
|0.1
|Alper Demirol
|1
|0.1
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|3
|0.3
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.2
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.1
|Эдлунд Олле
|1
|0.1
|Токич Марк
|1
|0.1
|Aulon Bitiqi
|1
|0.1
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|2
|1
|Закриссон Хампус
|3
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Курочкин Антон
|3
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|1
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Токич Марк
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
5
4
Дегерфорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Варберг БоИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
67%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
3
33%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
5
45%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1
Результаты матчей
Дегерфорс
Варберг БоИС
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
28
19
19
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Трпчевски Филип
|5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4