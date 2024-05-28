  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 2092
ИК Старт
2:1
Конец матча
Согндаль
0'
7' Желтая карточка
Martin Andre Sjoelstad
0:1
26' Гол
Edmund Baidoo
1:1
45' Гол
Страннегорд Том
2:1
90' Гол
Шульц Эрик
90'+11
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Deni
Dashaev
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
25
Jesper
Gregersen
8
Mathias
Grundetjern
11
Шульц
Эрик
44
Salim
Nkubiri
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
ИК Старт
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

ИК Старт
Согндаль

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
1:1
А
1:1
А
0:3

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.82

Среднее время на гол

69
110

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.57
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 4 0.4
Mathias Grundetjern 2 0.2
Alagie Sanyang 2 0.2
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.1
Kristoffer Hoven 1 0.1
Страннегорд Том 1 0.1
Salim Nkubiri 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 4 0.4
Флатакер Эрик 3 0.3
Daniel Arrocha 3 (3) 0.3
Хинтса Оливер 1 0.1
Эрикссон Феликс 1 0.1
Martin Hoeyland 1 0.1
Mathias Oren 1 0.1
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 4 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Mathias Grundetjern 2 0
Faites Makosso 2 0
Карадас Азар 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Salim Nkubiri 1 0
Deni Dashaev 1 0
Sivert Hansen 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Lars Jendal 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Jacob Blixt Flaten 1 0
Mathias Oren 1 0
Edmund Baidoo 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
ИК Старт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Согндаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
9
ИК Старт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
36%
8
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
6
33%
2
22%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1

Результаты матчей

ИК Старт
Согндаль

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Эгерсунд
 9 5 3 1 26 - 20 18
3.
Брюне
 10 6 0 4 12 - 8 18
4.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
5.
Мосс
 10 5 2 3 18 - 17 17
6.
Согндаль
 10 4 4 2 15 - 8 16
7.
Люн
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Стабек
 9 3 4 2 21 - 17 13
9.
Рёуфосс
 10 3 3 4 10 - 11 12
10.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
11.
Ранхейм
 10 2 4 4 16 - 16 10
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
ИК Старт
 10 2 3 5 11 - 18 9
14.
Санднес
 10 2 3 5 15 - 26 9
15.
Олесунн
 10 2 2 6 11 - 20 8
16.
Осане
 9 1 4 4 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Люн
 5 2 3 0 11 - 4 9
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
ИК Старт
 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
9.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
10.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
11.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
13.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
14.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
15.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
2.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
5.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
7.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Tom Strannegaard бьет в цель!
  • 26'
    Хинтса Оливер сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Edmund Baidoo бьет в цель!
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    • 7'
      Martin Andre Sjoelstad получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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