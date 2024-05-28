Тур: 10. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 2092
0'
7' Желтая карточкаMartin Andre Sjoelstad
0:1
26' ГолEdmund Baidoo
1:1
45' ГолСтраннегорд Том
2:1
90' ГолШульц Эрик
90'+11
Ход матча
26'
0:1
45'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Deni
Dashaev
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Deni DashaevЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
28 David Lunde
-
-
-
-
26 Mats Viken
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
ИК Старт
Согндаль
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.82
Среднее время на гол
69
110
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.57
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
85
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|4
|0.4
|Mathias Grundetjern
|2
|0.2
|Alagie Sanyang
|2
|0.2
|Шеквист Сандер Хансен
|1 (1)
|0.1
|Kristoffer Hoven
|1
|0.1
|Страннегорд Том
|1
|0.1
|Salim Nkubiri
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|4
|0.4
|Флатакер Эрик
|3
|0.3
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.3
|Хинтса Оливер
|1
|0.1
|Эрикссон Феликс
|1
|0.1
|Martin Hoeyland
|1
|0.1
|Mathias Oren
|1
|0.1
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|4
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Mathias Grundetjern
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Salim Nkubiri
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Jacob Blixt Flaten
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Edmund Baidoo
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
ИК Старт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Согндаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
9
ИК Старт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Пропущено
10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
36%
8
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
6
33%
2
22%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1
Результаты матчей
ИК Старт
Согндаль
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
37
19
28
19
19
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4