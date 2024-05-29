Тур: 19. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Mohammad Aslam
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
88 Владение мячом, % 12
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мо
Бреде
99
Зугеля
Нино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 МаудуЗащитник
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Будё/Глимт
Саннефьёрд
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.18
1.42
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.82
Среднее время на гол
60
110
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|7
|0.64
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.36
|Зугеля Нино
|3
|0.27
|Хёуге Йенс
|3
|0.27
|Эвьен Хэкон
|2
|0.18
|Салтнес Ульрик
|1
|0.09
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.09
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.09
|Берг Патрик
|1
|0.09
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.3
|Кристиансен Стиан
|2
|0.2
|Danilo Al-Saed
|1
|0.1
|Марковик Эман
|1
|0.1
|Амин Симон
|1
|0.1
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.1
|Нильссон Александер II
|1
|0.1
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.1
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Карточки
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Марковик Эман
|1
|0
|Кристиансен Стиан
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Результаты матчей
Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Будё/Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
14
7
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Саннефьёрд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
14
7
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
23
11
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
13%
1
9%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
6
26%
3
27%
61-75
5
22%
3
27%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0
Результаты матчей
Будё/Глимт
Саннефьёрд
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Будё/Глимт
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
64
36
46
27
37
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 7
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|19 - 7
|22
|3.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|23 - 14
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|15.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|16.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|5 (2)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2