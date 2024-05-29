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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Будё/Глимт
0:0
Первый тайм: 6'
Саннефьёрд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 88 Владение мячом, % 12
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
Саннефьёрд
1.30
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6.93
9.92
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
9
Хог
Каспер
Ваарст
94
Миккельсен
Эугуст
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
10
Loris
Mettler
7
Марковик
Эман
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Будё/Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Будё/Глимт
Саннефьёрд

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:3
Э
2:5
Э
4:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.42

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.82

Среднее время на гол

60
110

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 7 0.64
Хог Каспер Ваарст 4 0.36
Зугеля Нино 3 0.27
Хёуге Йенс 3 0.27
Эвьен Хэкон 2 0.18
Салтнес Ульрик 1 0.09
Миккельсен Эугуст 1 0.09
Бьоркан Фредерик 1 0.09
Берг Патрик 1 0.09
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.3
Кристиансен Стиан 2 0.2
Danilo Al-Saed 1 0.1
Марковик Эман 1 0.1
Амин Симон 1 0.1
Fredrik Tobias Berglie 1 0.1
Нильссон Александер II 1 0.1
Sebastian Holm Mathisen 1 0.1
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Loris Mettler 0 0

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Сёренсен Адам 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 4 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Loris Mettler 2 0
Марковик Эман 1 0
Кристиансен Стиан 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Будё/Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

14
7
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Саннефьёрд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

23
11
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
13%
1
9%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
6
26%
3
27%
61-75
5
22%
3
27%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0

Результаты матчей

Будё/Глимт
Саннефьёрд

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
1
4
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
3
6
4
6
2.5
2
7
3
7
3.5
1
8
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 11 7 3 1 23 - 7 24
2.
Фредрикстад
 0:0 11 6 4 1 19 - 7 22
3.
Бранн
 0:0 12 6 4 2 18 - 11 22
4.
Мольде
 11 6 2 3 23 - 14 20
5.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 11 2 5 4 13 - 17 11
12.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
13.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
Саннефьёрд
 0:0 10 2 2 6 11 - 15 8
16.
Тромсё
 0:0 10 2 2 6 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 7 4 1 2 9 - 6 13
2.
Будё/Глимт
 0:0 6 3 3 0 9 - 3 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Фредрикстад
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Тромсё
 0:0 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Будё/Глимт
 0:0 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Бранн
 0:0 5 2 3 0 9 - 5 9
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 6 0 2 4 4 - 9 2
16.
Тромсё
 0:0 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 7
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 5 (2)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
Саннефьёрд
1.30
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6.93
9.92
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