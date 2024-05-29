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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 5853 Главный судья: Mohammad Aslam
Будё/Глимт
1:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
0:1
35' Гол
Марковик Эман
1:1
45' Пенальти
Грёнбек Альберт
65' Желтая карточка
Марковик Эман
84' Желтая карточка
Карсон-Педерсен Фредрик
85' Желтая карточка
Эгели Ветле Валле
86' Желтая карточка
Хог Каспер Ваарст
90'+8

Ход матча

35'
0:1
Марковик Эман
(Оттоссон Филип)
45'
Грёнбек Альберт
1:1
46'
Хёуге Йенс
Миккельсен Эугуст
 
46'
Вембангомо Брис
Сёренсен Адам
 
46'
Бьортуфт Один Лурас
Мо Бреде
 
60'
Эвьен Хэкон
Зугеля Нино
 
65'
 
Марковик Эман
76'
 
Jakob Masloe Dunsby
Loris Mettler
76'
 
Эгели Ветле Валле
Danilo Al-Saed
84'
 
Карсон-Педерсен Фредрик
85'
 
Эгели Ветле Валле
86'
Хог Каспер Ваарст
 
87'
Капскармо Оскар
Салтнес Ульрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 467 Количество передач 309
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
9
Хог
Каспер
Ваарст
94
Миккельсен
Эугуст
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
18
Оттоссон
Филип
7
Марковик
Эман
6
Рисан
Сандер
10
Loris
Mettler
14
Danilo
Al-Saed
9
Тветер
Александер
Рууд
Будё/Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-1-4-1

История личных встреч

Будё/Глимт
Саннефьёрд

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:3
Э
2:5
Э
4:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.42

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.82

Среднее время на гол

60
110

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.73
Хог Каспер Ваарст 4 0.36
Зугеля Нино 3 0.27
Хёуге Йенс 3 0.27
Эвьен Хэкон 2 0.18
Салтнес Ульрик 1 0.09
Миккельсен Эугуст 1 0.09
Бьоркан Фредерик 1 0.09
Берг Патрик 1 0.09
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.3
Марковик Эман 2 0.2
Кристиансен Стиан 2 0.2
Danilo Al-Saed 1 0.1
Амин Симон 1 0.1
Fredrik Tobias Berglie 1 0.1
Нильссон Александер II 1 0.1
Sebastian Holm Mathisen 1 0.1
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Loris Mettler 0 0

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Сёренсен Адам 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 4 0
Марковик Эман 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Loris Mettler 2 0
Кристиансен Стиан 1 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Будё/Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

14
7
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Саннефьёрд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

18
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
13%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
6
25%
3
25%
61-75
5
21%
3
25%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0

Результаты матчей

Будё/Глимт
Саннефьёрд

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
2
1
5
2.5
2
2
1
5
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
1
5
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
5
1.5
3
7
4
7
2.5
2
8
3
8
3.5
1
9
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 11 7 3 1 24 - 8 24
2.
Бранн
 12 7 3 2 20 - 12 24
3.
Фредрикстад
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Мольде
 11 6 2 3 23 - 14 20
5.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Тромсё
 10 3 1 6 13 - 17 10
12.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
13.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
ФК Кристиансунн
 11 2 4 5 14 - 19 10
16.
Саннефьёрд
 10 2 2 6 12 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Тромсё
 6 3 0 3 12 - 10 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 4 1 1 12 - 5 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 5 - 10 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 5 (2)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Г О О О О О Л - Грёнбек Альберт из команды Будё/Глимт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хьюго Кето прыгнул не в ту сторону.
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