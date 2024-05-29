Тур: 18. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Хансен Торе
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
17
Квиле
Сигур
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тромсё
Фредрикстад
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.31
0.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
146
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.22
|Йенсен Рубен
|2
|0.22
|Нордас Лассе
|2
|0.22
|Норхейм Рунар
|1
|0.11
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.11
|Vetle Skjaervik
|1
|0.11
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.11
|Енссен Андерс
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|0.6
|Stian Stray Molde
|3
|0.3
|Sondre Soerloekk
|2
|0.2
|Кьяер Йеппе
|2
|0.2
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.2
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.1
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.1
|Квиле Сигур
|1
|0.1
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
|Mamadou Barry
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Stian Stray Molde
|2
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
7
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фредрикстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
9
12
0 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
10
2
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
19
0 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
5
50%
1
5%
46-60
4
40%
2
11%
61-75
1
10%
5
26%
76-90
Пропущено
17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
12%
2
29%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0
Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3
Результаты матчей
Тромсё
Фредрикстад
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
36
64
27
37
18
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 7
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|19 - 7
|22
|3.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|23 - 14
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|15.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|16.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|5 (2)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2