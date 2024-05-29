  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Тромсё
0:0
Первый тайм: 6'
Фредрикстад
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Фредрикстад
3.50
3.40
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3.33
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
23
Сегберг
Эрленд
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
29
Ага
Оскар
Тромсё
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Фредрикстад

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1
ТМС
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
146

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 0.22
Йенсен Рубен 2 0.22
Нордас Лассе 2 0.22
Норхейм Рунар 1 0.11
Антонсен Кент-Аре 1 0.11
Vetle Skjaervik 1 0.11
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.11
Енссен Андерс 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 6 (1) 0.6
Stian Stray Molde 3 0.3
Sondre Soerloekk 2 0.2
Кьяер Йеппе 2 0.2
Ага Оскар 2 (1) 0.2
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.1
Магнуссон Юлиус 1 0.1
Квиле Сигур 1 0.1
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Норхейм Рунар 1 0
Mamadou Barry 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Stian Stray Molde 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
7
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фредрикстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

9
12
0 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

10
2
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
19
0 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
5
50%
1
5%
46-60
4
40%
2
11%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Пропущено

17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
12%
2
29%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0
Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3

Результаты матчей

Тромсё
Фредрикстад

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
6
4
2
7
2.5
3
7
1
8
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 11 7 3 1 23 - 7 24
2.
Фредрикстад
 0:0 11 6 4 1 19 - 7 22
3.
Бранн
 0:0 12 6 4 2 18 - 11 22
4.
Мольде
 11 6 2 3 23 - 14 20
5.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 11 2 5 4 13 - 17 11
12.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
13.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
Саннефьёрд
 0:0 10 2 2 6 11 - 15 8
16.
Тромсё
 0:0 10 2 2 6 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 7 4 1 2 9 - 6 13
2.
Будё/Глимт
 0:0 6 3 3 0 9 - 3 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Фредрикстад
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Тромсё
 0:0 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Будё/Глимт
 0:0 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Бранн
 0:0 5 2 3 0 9 - 5 9
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 6 0 2 4 4 - 9 2
16.
Тромсё
 0:0 4 0 1 3 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 7
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 5 (2)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Фредрикстад
3.50
3.40
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Где смотреть матч Тромсё 0:0 Фредрикстад онлайн

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