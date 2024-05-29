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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 4501 Главный судья: Хансен Торе
Тромсё
3:0
Конец матча
Фредрикстад
0'
1:0
17' Гол
Нордас Лассе
2:0
34' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
78' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
3:0
80' Пенальти
Нордас Лассе
90'+5

Ход матча

17'
Нордас Лассе
(Антонсен Кент-Аре)
1:0
34'
Jakob Napoleon Romsaas
(Норхейм Рунар)
2:0
46'
 
Бьёрло Мортен
Сегберг Эрленд
60'
 
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Ольсен Брандур
60'
 
Ludvig Begby
Simen Rafn
68'
Кьелсруд Вик Исак
Vetle Skjaervik
 
68'
Vegard Oestraat Erlien
Jakob Napoleon Romsaas
 
78'
 
Воледзи Максвелл
80'
Нордас Лассе
3:0
81'
Робертсен Йеспер
Yaw Paintsil
 
81'
 
Imre Bech Hermansen
Sondre Soerloekk
82'
 
Скарет Браге
Philip Sandvik Aukland
84'
Норхейм Рунар
Jens Hjertoe-Dahl
 
84'
Винтер Феликс
Нильсен Лассе
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 374 Количество передач 439
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
23
Сегберг
Эрленд
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
5
Simen
Rafn
13
Sondre
Soerloekk
29
Ага
Оскар
Тромсё
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Фредрикстад

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1
ТМС
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
146

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 4 (1) 0.4
Vegard Oestraat Erlien 2 0.2
Йенсен Рубен 2 0.2
Норхейм Рунар 1 0.1
Антонсен Кент-Аре 1 0.1
Vetle Skjaervik 1 0.1
Jakob Napoleon Romsaas 1 0.1
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.1
Енссен Андерс 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 6 (1) 0.55
Stian Stray Molde 3 0.27
Sondre Soerloekk 2 0.18
Кьяер Йеппе 2 0.18
Ага Оскар 2 (1) 0.18
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.09
Магнуссон Юлиус 1 0.09
Квиле Сигур 1 0.09
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Норхейм Рунар 1 0
Mamadou Barry 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Stian Stray Molde 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

Тромсё
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
7
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Фредрикстад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

13
19
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
0
0%
5
26%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
5
38%
1
5%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Пропущено

17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
12%
2
20%
1-15
6
35%
1
10%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
2
12%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0
Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3

Результаты матчей

Тромсё
Фредрикстад

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
2
3
3
3
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
6
5
3
7
2.5
3
8
1
9
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 11 7 3 1 24 - 8 24
2.
Бранн
 12 7 3 2 20 - 12 24
3.
Фредрикстад
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Мольде
 11 6 2 3 23 - 14 20
5.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Тромсё
 10 3 1 6 13 - 17 10
12.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
13.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
ФК Кристиансунн
 11 2 4 5 14 - 19 10
16.
Саннефьёрд
 10 2 2 6 12 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Тромсё
 6 3 0 3 12 - 10 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 4 1 1 12 - 5 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 5 - 10 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 5 (2)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 84'
    Тактическая замена. Норхейм Рунар уходит с поля и его заменяет Нильсен Лассе III
  • 84'
    Тактическая замена. Jens Hjertoe-Dahl уходит с поля и его заменяет Феликс Винтер
  • 82'
    Тактическая замена. Philip Sandvik Aukland уходит с поля и его заменяет Brage Skaret
  • 81'
    Тактическая замена. Sondre Soerloekk уходит с поля и его заменяет Imre Bech Hermansen
  • 81'
    Тактическая замена. Yaw Paintsil уходит с поля и его заменяет Робертсен Йеспер
  • 80'
    'Г О О О О О Л - Нордас Лассе из команды Тромсё забивает с пенальти! Он пробил левой. Джонатан Фишер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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