Тур: 18. Стадион: Бранн. Главный судья: Нильсен Ола
1:0
Перерыв
Ход матча
38'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Количество передач 139
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бранн
ФК Кристиансунн
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.33
|Финне Бор
|3
|0.25
|Солтведт Йоахим
|3 (1)
|0.25
|Нильсен Сиверт
|2
|0.17
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.17
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.17
|Кастро Никлас
|1
|0.08
|Хорн Майер
|1
|0.08
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.08
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|3 (3)
|0.27
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.27
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.09
|Брусет Хейне
|1
|0.09
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.09
|Исаксен Йеспер
|1
|0.09
|Ярл Себастиан
|1
|0.09
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.09
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0.09
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кастро Никлас
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
5
Бранн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
5
45%
2
12%
61-75
1
9%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2
Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3
Результаты матчей
Бранн
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бранн
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
46
29
19
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|2.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|0:2
|11
|6
|3
|2
|19 - 9
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|23 - 14
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|2:0
|10
|3
|1
|6
|12 - 17
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|15.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|1:1
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|1:1
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|16.
|2:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|5 (2)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2