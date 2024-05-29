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  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Бранн
1:0
Перерыв
ФК Кристиансунн
0'
1:0
38' Гол
Нильсен Сиверт

Ход матча

38'
Нильсен Сиверт
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Количество передач 139
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
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Бранн
Ничья
ФК Кристиансунн
1.29
9.92
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Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Лэнсинг
Майкл
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
37
Сивертсен
Оскар
14
Исаксен
Йеспер
23
Брусет
Хейне
8
Ruben
Kristensen
Alte
15
Mikkel
Rakneberg
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
Бранн
4-3-3
ФК Кристиансунн
5-3-2

История личных встреч

Бранн
ФК Кристиансунн

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ТМК
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.33
Финне Бор 3 0.25
Солтведт Йоахим 3 (1) 0.25
Нильсен Сиверт 2 0.17
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.17
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.17
Кастро Никлас 1 0.08
Хорн Майер 1 0.08
Кнудсен Фредрик 1 0.08
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 3 (3) 0.27
Гейе Папе Хабиб 3 0.27
Ruben Kristensen Alte 1 0.09
Брусет Хейне 1 0.09
Ульвестад Дан Петер 1 0.09
Исаксен Йеспер 1 0.09
Ярл Себастиан 1 0.09
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.09
Hilmir Mikaelsson 1 0.09
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Нильсен Сиверт 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кастро Никлас 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Marius Olsen 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Бранн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
5
Бранн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
5
45%
2
12%
61-75
1
9%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2
Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3

Результаты матчей

Бранн
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бранн
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 1:1 11 7 3 1 24 - 8 24
2.
Бранн
 1:0 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Фредрикстад
 0:2 11 6 3 2 19 - 9 21
4.
Мольде
 11 6 2 3 23 - 14 20
5.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Тромсё
 2:0 10 3 1 6 12 - 17 10
12.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
13.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 2 4 5 13 - 18 10
16.
Саннефьёрд
 1:1 10 2 2 6 12 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Будё/Глимт
 1:1 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Тромсё
 2:0 6 3 0 3 11 - 10 9
7.
Фредрикстад
 0:2 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Саннефьёрд
 1:1 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 0:1 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:2 6 4 1 1 12 - 4 13
2.
Будё/Глимт
 1:1 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Бранн
 1:0 5 2 3 0 9 - 5 9
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 0:1 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 1:1 6 0 2 4 5 - 10 2
16.
Тромсё
 2:0 4 0 1 3 1 - 7 1
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Мольде Эриксен Кристиан I 5 (2)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Нильсен Сиверт первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Бранн.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
ФК Кристиансунн
1.29
9.92
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7.60
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Бранн
ФК Кристиансунн
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