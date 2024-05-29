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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 14538 Главный судья: Нильсен Ола
Бранн
2:1
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
1:0
38' Гол
Нильсен Сиверт
51' Желтая карточка
Ruben Kristensen Alte
1:1
69' Гол
Ruben Kristensen Alte
72' Желтая карточка
Кроне Свенн
79' Желтая карточка
Хорн Майер
90' Желтая карточка
Варминг Магнус
2:1
90' Пенальти
Солтведт Йоахим
90'+11

Ход матча

38'
Нильсен Сиверт
1:0
51'
 
Ruben Kristensen Alte
60'
 
Ньенету Франклин
Брусет Хейне
69'
1:1
Ruben Kristensen Alte
(Сивертсен Оскар)
70'
Селанн-Хеггебе Эуне
Бломберг Оле-Дидрик
 
72'
Кроне Свенн
 
75'
Варминг Магнус
Кастро Никлас
 
75'
Картум Сандер Эрик
Корнвиг Эмиль
 
75'
Солтведт Йоахим
Кристиансен Рубен
 
79'
Хорн Майер
 
86'
 
Wilfred George Igor
Hilmir Mikaelsson
86'
 
Haakon Sjaatil
Сивертсен Оскар
86'
 
Хопмарк Андреас
Ньенету Франклин
90'
Варминг Магнус
 
90'
Солтведт Йоахим
2:1
90'
Педерсен Торе
Варминг Магнус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 553 Количество передач 293
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Лэнсинг
Майкл
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
37
Сивертсен
Оскар
14
Исаксен
Йеспер
23
Брусет
Хейне
8
Ruben
Kristensen
Alte
15
Mikkel
Rakneberg
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
Бранн
4-3-3
ФК Кристиансунн
5-3-2

История личных встреч

Бранн
ФК Кристиансунн

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ТМК
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 4 (2) 0.33
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.33
Финне Бор 3 0.25
Нильсен Сиверт 2 0.17
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.17
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.17
Кастро Никлас 1 0.08
Хорн Майер 1 0.08
Кнудсен Фредрик 1 0.08
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 3 (3) 0.27
Гейе Папе Хабиб 3 0.27
Ruben Kristensen Alte 2 0.18
Брусет Хейне 1 0.09
Ульвестад Дан Петер 1 0.09
Исаксен Йеспер 1 0.09
Ярл Себастиан 1 0.09
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.09
Hilmir Mikaelsson 1 0.09
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнвиг Эмиль 3 0
Кроне Свенн 2 0
Сери Яфет 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Нильсен Сиверт 1 0
Кастро Никлас 1 0
Хорн Майер 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Marius Olsen 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Бранн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
4
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
5
Бранн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
4
57%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

20
14
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
5
36%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
6
50%
2
11%
61-75
1
8%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2
Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3

Результаты матчей

Бранн
ФК Кристиансунн

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бранн
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
5
1.5
4
7
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 11 7 3 1 24 - 8 24
2.
Бранн
 12 7 3 2 20 - 12 24
3.
Фредрикстад
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Мольде
 11 6 2 3 23 - 14 20
5.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Тромсё
 10 3 1 6 13 - 17 10
12.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
13.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
ФК Кристиансунн
 11 2 4 5 14 - 19 10
16.
Саннефьёрд
 10 2 2 6 12 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Тромсё
 6 3 0 3 12 - 10 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 4 1 1 12 - 5 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 5 - 10 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 5 (2)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Тактическая замена. Брусет Хейне уходит с поля и его заменяет Ньенету Франклин
    • 51'
      Ruben Kristensen Alte получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Нильсен Сиверт первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 1'
      Судья начинает матч
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