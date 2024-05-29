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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: .
Мьельбю
1:0
Первый тайм: 16'
Хеккен
0'
1:0
6' Гол
Бергстрем Якоб

Ход матча

6'
Бергстрем Якоб
(Штоль Адам)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хеккен
3.75
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4.50
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Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
17
Elliot
Stroud
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
27
Ромео
Аман
4
Лоде
Мариус
14
Густафссон
Симон
16
Дабо
Понтус
17
Чилуфя
Эдвард
29
Инусса
Зейдан
Мьельбю
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хеккен

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

26 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

А
0:1
А
2:1
А
3:0
К
1:4
А
1:0
А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.93

Среднее время на гол

77
96

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.36
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

1.81
1.42

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 4 0.33
Рёйкьер Никлас 2 0.17
Seedy Jagne 2 0.17
Густафссон Виктор 2 0.17
Jakob Kiilerich Rask 2 0.17
Elliot Stroud 1 0.08
Йоханссон Александр 1 0.08
Штоль Адам 1 (1) 0.08
Silas Nwankwo 1 0.08
Йоханссон Херман 1 0.08
Викстрём Расмус 1 0.08
Брорссон Арвид 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.33
Густафссон Симон 3 (1) 0.25
Инусса Зейдан 3 0.25
Линдберг Юлиус 3 0.25
Лаюни Амор 2 0.17
Рюгор Миккель 1 0.08
Ховланд Эвен 1 0.08
Чилуфя Эдвард 1 0.08
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Ромео Аман 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Густавссон Йеспер 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Abdoulie Manneh 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Густафссон Симон 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Лоде Мариус 1 0
Лундквист Адам 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
11
Мьельбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
5
45%
3
50%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

17
18
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
18%
1
6%
1-15
6
35%
3
17%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
2
12%
3
17%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
6
43%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3
Хеккен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1
Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2

Результаты матчей

Мьельбю
Хеккен

Точный счет

1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
6
5
4
7
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 32 - 7 31
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Мьельбю
 1:0 12 6 2 4 19 - 13 20
5.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
6.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
7.
Хеккен
 0:1 12 5 2 5 19 - 20 17
8.
Эльфсборг
 12 5 1 6 21 - 19 16
9.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
10.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
11.
Броммапойкарна
 11 3 5 3 17 - 19 14
12.
Сириус
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Гётеборг
 11 3 2 6 12 - 19 11
14.
ИФК Норрчепинг
 11 3 2 6 14 - 27 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 1:0 7 4 2 1 13 - 7 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Хеккен
 0:1 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Хеккен
 0:1 6 2 1 3 7 - 10 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 1:0 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 6 1 0 5 5 - 13 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 9 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 6 (4)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 4
Хаммарбю Пинас Шакилль 4
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Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хеккен
3.75
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4.50
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5.00
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Мьельбю
Хеккен
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