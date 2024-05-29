Тур: 17. Стадион: Страндваллен.
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Мьельбю
Хеккен
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
26 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
0.93
Среднее время на гол
77
96
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
2.36
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
1.81
1.42
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|4
|0.33
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.17
|Seedy Jagne
|2
|0.17
|Густафссон Виктор
|2
|0.17
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.17
|Elliot Stroud
|1
|0.08
|Йоханссон Александр
|1
|0.08
|Штоль Адам
|1 (1)
|0.08
|Silas Nwankwo
|1
|0.08
|Йоханссон Херман
|1
|0.08
|Викстрём Расмус
|1
|0.08
|Брорссон Арвид
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|4
|0.33
|Густафссон Симон
|3 (1)
|0.25
|Инусса Зейдан
|3
|0.25
|Линдберг Юлиус
|3
|0.25
|Лаюни Амор
|2
|0.17
|Рюгор Миккель
|1
|0.08
|Ховланд Эвен
|1
|0.08
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.08
|Лундквист Адам
|0
|0
|Юссеф Али
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Abdoulie Manneh
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Густафссон Симон
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
11
Мьельбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
11
6
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
5
45%
3
50%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
17
18
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
18%
1
6%
1-15
6
35%
3
17%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
2
12%
3
17%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
6
43%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3
Хеккен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1
Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2
Результаты матчей
Мьельбю
Хеккен
Точный счет
1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
47
65
47
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|32 - 7
|31
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|11
|7
|0
|4
|16 - 13
|21
|4.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|5.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|7.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|21 - 19
|16
|9.
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|14.
|11
|3
|2
|6
|14 - 27
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|8.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|9 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|6 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4