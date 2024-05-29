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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 2649
Мьельбю
2:1
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
6' Гол
Бергстрем Якоб
2:0
46' Гол
Elliot Stroud
2:1
48' Гол
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
86' Желтая карточка
Seedy Jagne
90'+5

Ход матча

6'
Бергстрем Якоб
(Штоль Адам)
1:0
37'
 
Лундквист Адам
Лаурсен Якоб-Баррет
46'
Elliot Stroud
2:0
48'
2:1
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
(Чилуфя Эдвард)
65'
Seedy Jagne
Elliot Stroud
 
65'
 
Рюгор Миккель
Ромео Аман
65'
 
Линдберг Юлиус
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
79'
 
Хрстич Срджан
Чилуфя Эдвард
79'
 
Лаюни Амор
Хаммар Юхан
79'
Брорссон Арвид
Штоль Адам
 
86'
Seedy Jagne
 
87'
Йоханссон Александр
Густафссон Виктор
 
87'
Jakob Kiilerich Rask
Викстрём Расмус
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
17
Elliot
Stroud
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
27
Ромео
Аман
4
Лоде
Мариус
14
Густафссон
Симон
16
Дабо
Понтус
17
Чилуфя
Эдвард
29
Инусса
Зейдан
Мьельбю
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хеккен

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

26 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

А
0:1
А
2:1
А
3:0
К
1:4
А
1:0
А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.93

Среднее время на гол

77
96

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.36
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

1.81
1.42

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 4 0.33
Elliot Stroud 2 0.17
Рёйкьер Никлас 2 0.17
Seedy Jagne 2 0.17
Густафссон Виктор 2 0.17
Jakob Kiilerich Rask 2 0.17
Йоханссон Александр 1 0.08
Штоль Адам 1 (1) 0.08
Silas Nwankwo 1 0.08
Йоханссон Херман 1 0.08
Викстрём Расмус 1 0.08
Брорссон Арвид 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.33
Густафссон Симон 3 (1) 0.25
Инусса Зейдан 3 0.25
Линдберг Юлиус 3 0.25
Лаюни Амор 2 0.17
Рюгор Миккель 1 0.08
Чилуфя Эдвард 1 0.08
Ховланд Эвен 1 0.08
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0.08
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Ромео Аман 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Густавссон Йеспер 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Abdoulie Manneh 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Густафссон Симон 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Лоде Мариус 1 0
Лундквист Адам 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
4
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
11
Мьельбю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
3
43%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

19
19
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
21%
1
5%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
4
18%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
40%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3
Хеккен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1
Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2

Результаты матчей

Мьельбю
Хеккен

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
2
3
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
6
6
4
8
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 32 - 7 31
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Мьельбю
 12 6 2 4 20 - 14 20
5.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
6.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
7.
Хеккен
 12 5 2 5 20 - 21 17
8.
Эльфсборг
 12 5 1 6 21 - 19 16
9.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
10.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
11.
Броммапойкарна
 11 3 5 3 17 - 19 14
12.
Сириус
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Гётеборг
 11 3 2 6 12 - 19 11
14.
ИФК Норрчепинг
 11 3 2 6 14 - 27 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 6 1 0 5 5 - 13 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 9 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 6 (4)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 4
Хаммарбю Пинас Шакилль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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