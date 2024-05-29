Тур: 17. Стадион: Страндваллен. Зрители: 2649
0'
1:0
6' ГолБергстрем Якоб
2:0
46' ГолElliot Stroud
2:1
48' ГолФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
86' Желтая карточкаSeedy Jagne
90'+5
Ход матча
6'
1:0
46'
2:0
48'
86'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Мьельбю
Хеккен
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
26 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
0.93
Среднее время на гол
77
96
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
2.36
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
1.81
1.42
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|4
|0.33
|Elliot Stroud
|2
|0.17
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.17
|Seedy Jagne
|2
|0.17
|Густафссон Виктор
|2
|0.17
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.17
|Йоханссон Александр
|1
|0.08
|Штоль Адам
|1 (1)
|0.08
|Silas Nwankwo
|1
|0.08
|Йоханссон Херман
|1
|0.08
|Викстрём Расмус
|1
|0.08
|Брорссон Арвид
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|4
|0.33
|Густафссон Симон
|3 (1)
|0.25
|Инусса Зейдан
|3
|0.25
|Линдберг Юлиус
|3
|0.25
|Лаюни Амор
|2
|0.17
|Рюгор Миккель
|1
|0.08
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.08
|Ховланд Эвен
|1
|0.08
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0.08
|Лундквист Адам
|0
|0
|Юссеф Али
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Abdoulie Manneh
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Густафссон Симон
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
11
Мьельбю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
3
43%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
19
19
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
21%
1
5%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
2
11%
3
16%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
4
18%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
40%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3
Хеккен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1
Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2
Результаты матчей
Мьельбю
Хеккен
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
57
66
48
48
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|9 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|6 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4