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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Атланта Юнайтед
Прогнозы 107
Интер Майами 98.1% (105)
X 0.9% (1)
Атланта Юнайтед 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Майами
Ничья
Атланта Юнайтед
1.51
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
27
Кривцов
Сергей
18
Альба
Жорди
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
55
Редондо
Федерико
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
16
Тейлор
Роберт
22
Коэн
Джош
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
4
Абрам
Луис
11
Леннон
Брукс
13
Маккарти
Дакс
8
Муюмба
Тристан
26
Уайли
Калеб
10
Альмада
Тьяго
29
Тьяре
Джамал
9
Лобжанидзе
Саба
Интер Майами
4-3-3
Атланта Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Интер Майами
Атланта Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
5:2
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
99

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 11 0.69
Месси Лионель 10 (1) 0.63
Кампана Леонардо 4 0.25
Тейлор Роберт 3 0.19
Рохас Матиас II 3 0.19
Гомес Диего 2 0.13
Кремаски Бенджамин 2 0.13
Бускетс Серхио 1 0.06
Альба Жорди 1 0.06
Афонсо Лео 1 0.06
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.36
Альмада Тьяго 3 (2) 0.21
Тьяре Джамал 3 0.21
Лобжанидзе Саба 2 0.14
Риос Даниэль 1 0.07
Слиш Бартош 1 0.07
Уайли Калеб 1 0.07
Москера Эдвин 0 0
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 6 0
Гомес Диего 4 0
Вейгандт Марсело 4 0
Альба Жорди 3 0
Бускетс Серхио 3 0
Кампана Леонардо 3 0
Аллен Ноа 3 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Редондо Федерико 2 0
Фрейре Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Кремаски Бенджамин 1 0
Брайт Янник 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Леннон Брукс 3 0
Альмада Тьяго 3 0
Грегерсен Стиан 2 0
Абрам Луис 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Силва Алешандре 1 0
Фортьюн Аджани 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

16
11
Интер Майами
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Атланта Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

21
13

Голы по времени матча

Забито

23
2
8 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
5
22%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
22%
1
50%
46-60
5
22%
1
50%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
4
33%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

39
16
14 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
13%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
6
15%
2
13%
31-45
8
21%
5
31%
46-60
8
21%
5
31%
61-75
9
23%
2
13%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
5
3
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
2
6
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
4
5
3
1.5
4
4
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
5
11
5
1.5
5
9
7
9
2.5
2
12
3
13
3.5
1
13
2
14
4.5
1
15
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 Заявка 15 6 5 4 20 - 18 23
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 6 4 5 27 - 26 22
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 17 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 4 4 7 28 - 30 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 5 7 22 - 26 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 38 - 21 34
2.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
8.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче регулярного сезона МЛС "Интер Майами" сыграет против команды "Атланта Юнайтед". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Атланта Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2024, осталось 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 107
Интер Майами 98.1% (105)
X 0.9% (1)
Атланта Юнайтед 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Атланта Юнайтед
1.51
6.40
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5.96
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Майами - Атланта Юнайтед

Исход игры
Интер Майами
98.1% (105)
Ничья
0.9% (1)
Атланта Юнайтед
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (76)
Меньше
28.3% (30)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
50.5% (54)
2:0 Интер Майами
18.7% (20)
3:1 Интер Майами
15.9% (17)
1:0 Интер Майами
9.3% (10)
3:2 Интер Майами
2.8% (3)
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