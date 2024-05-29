Тур: 1. Стадион: Чейз.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Альба
Жорди
22
Коэн
Джош
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
29
Тьяре
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Уайли КалебПолузащитник
- Нападающий
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Интер Майами
Атланта Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
99
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|11
|0.69
|Месси Лионель
|10 (1)
|0.63
|Кампана Леонардо
|4
|0.25
|Тейлор Роберт
|3
|0.19
|Рохас Матиас II
|3
|0.19
|Гомес Диего
|2
|0.13
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.13
|Бускетс Серхио
|1
|0.06
|Альба Жорди
|1
|0.06
|Афонсо Лео
|1
|0.06
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.36
|Альмада Тьяго
|3 (2)
|0.21
|Тьяре Джамал
|3
|0.21
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.14
|Риос Даниэль
|1
|0.07
|Слиш Бартош
|1
|0.07
|Уайли Калеб
|1
|0.07
|Москера Эдвин
|0
|0
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|6
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Вейгандт Марсело
|4
|0
|Альба Жорди
|3
|0
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Кампана Леонардо
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Руис Давид
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
|Кремаски Бенджамин
|1
|0
|Брайт Янник
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Альмада Тьяго
|3
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Муюмба Тристан
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
16
11
Интер Майами
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Атланта Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
21
13
Голы по времени матча
Забито
23
2
8 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
5
22%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
22%
1
50%
46-60
5
22%
1
50%
61-75
5
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
4
33%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
39
16
14 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
13%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
6
15%
2
13%
31-45
8
21%
5
31%
46-60
8
21%
5
31%
61-75
9
23%
2
13%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
26
26
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
24
53
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
95
115
59
79
212
313
113
214
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 26
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|28 - 30
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|22 - 26
|11
|14.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|38 - 21
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|23 - 14
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 24
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами - Атланта Юнайтед
Исход игры
Интер Майами
98.1% (105)
Ничья
0.9% (1)
Атланта Юнайтед
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (76)
Меньше
28.3% (30)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
50.5% (54)
2:0 Интер Майами
18.7% (20)
3:1 Интер Майами
15.9% (17)
1:0 Интер Майами
9.3% (10)
3:2 Интер Майами
2.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!