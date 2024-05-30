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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:0
Конец матча
Торонто
0'
25' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
87' Желтая карточка
Лонгстафф Мэттью
90' Желтая карточка
Спайсер Тайрис
90'+5
1
Семмле
Оливер
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
33
Салливан
Куинн
7
Уре
Микаэль
1
Джонсон
Шон
17
Рустед
Сигурд
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
15
Гомис
Никесон
8
Лонгстафф
Мэттью
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
11
Этьенн
Дерик
21
Осорио
Джонатан
29
Керр
Деандре
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Торонто

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

33 матча

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

М
3:1
М
4:2
М
4:0
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
3:0
М
2:2
М
3:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
0:2
М
1:0
ТМС
0:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:6
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.29

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

61
38

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 9 (2) 0.6
Карранса Хулиан 6 0.4
Уре Микаэль 4 0.27
МакГлинн Джек 2 0.13
Бедойя Алехандро 2 0.13
Салливан Куинн 1 0.07
Вагнер Кай 1 0.07
Харриэль Натан 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 6 0.38
Овусу Принс-Осеи 6 0.38
Инсинье Лоренцо 3 (1) 0.19
Лонгстафф Мэттью 2 0.13
Спайсер Тайрис 2 0.13
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.06
Осорио Джонатан 1 0.06
Флорес Дейби 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Эллиотт Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Уре Микаэль 2 0
Вагнер Кай 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Флэк Леон 1 0
Семмле Оливер 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 6 1
Бернардески Федерико 5 1
Осорио Джонатан 4 0
Инсинье Лоренцо 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Петретта Рауль 3 0
Лонгстафф Мэттью 3 0
Гомис Никесон 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Флорес Дейби 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Томпсон Коси 1 0
Спайсер Тайрис 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Торонто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
3
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

15
12
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Торонто
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

23
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Пропущено

12
12
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Забито

25
23
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
7
28%
5
22%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
7
28%
8
35%
76-90

Пропущено

21
25
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
7
33%
3
12%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
3
14%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Торонто
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3
Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Торонто

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
6
2
1.5
2
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
7
8
2
12
2.5
3
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 17 22
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 15 6 3 6 14 - 15 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 16 5 4 7 29 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 5 8 22 - 27 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 28 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
13.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 13 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 0:0 Торонто онлайн

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