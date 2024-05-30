Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБедойя Алехандро
87' Желтая карточкаЛонгстафф Мэттью
90' Желтая карточкаСпайсер Тайрис
90'+5
Ход матча
25'
87'
90'
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Торонто
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
33 матча
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.81
1.29
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
61
38
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|9 (2)
|0.6
|Карранса Хулиан
|6
|0.4
|Уре Микаэль
|4
|0.27
|МакГлинн Джек
|2
|0.13
|Бедойя Алехандро
|2
|0.13
|Салливан Куинн
|1
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.07
|Харриэль Натан
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|6
|0.38
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.38
|Инсинье Лоренцо
|3 (1)
|0.19
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.13
|Спайсер Тайрис
|2
|0.13
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.06
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|Флорес Дейби
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Вагнер Кай
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|6
|1
|Бернардески Федерико
|5
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|3
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Лонгстафф Мэттью
|3
|0
|Гомис Никесон
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Торонто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
3
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
15
12
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Торонто
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
23
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Пропущено
12
12
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
5
38%
76-90
Забито
25
23
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
7
28%
5
22%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
7
28%
8
35%
76-90
Пропущено
21
25
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
7
33%
3
12%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
3
14%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Торонто
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3
Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Торонто
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
62
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
104
78
212
312
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 17
|22
|7.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 15
|21
|9.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|29 - 30
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|22 - 27
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 13
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7