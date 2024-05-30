Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
Прерван
Ход матча
45'
45'
12
Нилис
Дилан
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
14
Бёрн
Натан
20
Педро
Жоао
11
Абада
Лиэль
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Педро ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.64
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.29
|Харпер Кэмерон
|3
|0.21
|Маноэль Элиас
|3
|0.21
|Ванзейр Данте
|2
|0.14
|Амайя Фрэнки
|1
|0.07
|Кармона Викельман
|1
|0.07
|Бёрк Кори
|1
|0.07
|Нилис Шон
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|3
|0.2
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.13
|Вествуд Эшли
|2
|0.13
|Деягере Брехт
|1
|0.07
|Петкович Никола
|1
|0.07
|Копетти Энцо
|1
|0.07
|Тавареш Юри
|1
|0.07
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.07
|Абада Лиэль
|1
|0.07
|Маланда Адилсон
|1
|0.07
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|2
|1
|Рейес Андрес
|1
|1
|Нилис Шон
|1
|1
|Эйле Ноа
|1
|1
|Харпер Кэмерон
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деягере Брехт
|5
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0
|Вествуд Эшли
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Приветт Эндрю
|3
|0
|Агьеманг Патрик
|2
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Диани Джибриль
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Tyger Smalls
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шарлотт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Шарлотт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
11
10
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Шарлотт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Пропущено
17
6
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
5
29%
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
18%
3
50%
46-60
7
41%
0
0%
61-75
2
12%
2
33%
76-90
Забито
25
14
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
2
8%
2
14%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
3
21%
31-45
7
28%
4
29%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
24%
4
29%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
29%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
63
32
36
23
18
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
42
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
86
312
311
114
311
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 17
|20
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|28 - 30
|17
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|22 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|2.
|0:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|10.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|11.
|2:3 Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 28
|18
|12.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 17
|16
|13.
|3:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 33
|16
|14.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 16
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|2:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|2:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|3:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|10.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 13
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|3:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|2:3 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|11.
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|12.
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5