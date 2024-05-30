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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
 
Прерван
Шарлотт

Ход матча

45'
Маноэль Элиас
 
45'
 
Приветт Эндрю
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Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Шарлотт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
10
Форсберг
Эмиль
11
Маноэль
Элиас
9
Морган
Льюис
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
20
Педро
Жоао
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
11
Абада
Лиэль
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
5:2
М
2:2
М
1:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:1

Голы

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.64
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.29
Харпер Кэмерон 3 0.21
Маноэль Элиас 3 0.21
Ванзейр Данте 2 0.14
Амайя Фрэнки 1 0.07
Кармона Викельман 1 0.07
Бёрк Кори 1 0.07
Нилис Шон 0 0
Толкин Джон 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 3 0.2
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.13
Вествуд Эшли 2 0.13
Деягере Брехт 1 0.07
Петкович Никола 1 0.07
Копетти Энцо 1 0.07
Тавареш Юри 1 0.07
Диани Джибриль 1 (1) 0.07
Абада Лиэль 1 0.07
Маланда Адилсон 1 0.07
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Эдельман Даниэль 2 1
Рейес Андрес 1 1
Нилис Шон 1 1
Эйле Ноа 1 1
Харпер Кэмерон 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деягере Брехт 5 0
Варгас Кервин Кальдерон 5 0
Вествуд Эшли 4 0
Тавареш Юри 4 0
Приветт Эндрю 3 0
Агьеманг Патрик 2 0
Арфилд Скотт 2 0
Петкович Никола 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Бронико Брандт 2 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Уронен Йере 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Диани Джибриль 1 0
Абада Лиэль 1 0
Tyger Smalls 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шарлотт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Шарлотт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

11
10
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Шарлотт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Пропущено

17
6
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
5
29%
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
18%
3
50%
46-60
7
41%
0
0%
61-75
2
12%
2
33%
76-90

Забито

25
14
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
2
8%
2
14%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
3
21%
31-45
7
28%
4
29%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
24%
4
29%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
29%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
2
1.5
3
6
2
3
2.5
1
8
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
2
5
4
1.5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
3
12
3
11
2.5
1
14
3
11
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 27 - 26 23
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 15 5 5 5 20 - 17 20
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 16 4 5 7 28 - 30 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 15 2 6 7 22 - 26 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 10 4 3 38 - 22 34
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 0:0 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
10.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
11.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 6 6 23 - 28 18
12.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 15 4 4 7 18 - 17 16
13.
ФК Монреаль
 3:2 Заявка 15 4 4 7 20 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 28 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Остин
 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
8.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 8 1 4 3 14 - 16 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 0:0 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 0:2 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 3:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
13.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Остин
 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 9 1 3 5 12 - 17 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 13 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 3:2 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
11.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Приветт Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Маноэль Элиас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Нью-Йорк Ред Буллз
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