Тур: 1. Стадион: Сапуто.
4:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаХопкинс Джексон
5' Желтая карточкаПьетт Самюэль
1:0
6' ГолЛасситер Ариэль
1:1
29' ГолБентеке Кристиан
32' Желтая карточкаТейшейра Руан
2:1
34' ГолСунуси Ибрахим
37' Желтая карточкаПелтола Матти
3:1
38' ГолШуэньер Матьё
3:2
42' ГолБентеке Кристиан
45' Вторая желтая карточкаПелтола Матти
58' Желтая карточкаШуэньер Матьё
64' Желтая карточкаДахоме Кристиан
4:2
73' ГолСунуси Ибрахим
90'+6
Ход матча
6'
29'
32'
34'
2:1
37'
38'
3:1
42'
45'
58'
64'
73'
10
Дюк
Брайс
15
Бирнбом
Стив
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
ФК Монреаль
Ди Си Юнайтед
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
30 матчей
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1
1.21
Среднее время на гол
90
74
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.57
1.06
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.27
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
71
79
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|4
|0.27
|Ласситер Ариэль
|3
|0.2
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.2
|Мартинес Хосеф
|2
|0.13
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.13
|Шуэньер Матьё
|2 (1)
|0.13
|Фернандо Алварез
|1
|0.07
|Тойе Мейсон
|1
|0.07
|Янков Доминик
|1
|0.07
|Дюк Брайс
|1
|0.07
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Пьетт Самюэль
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|13 (1)
|0.81
|Страуд Джаред
|1
|0.06
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Бартлетт Лукас
|1
|0.06
|Дахоме Кристиан
|1
|0.06
|Маквей Кристофер
|1
|0.06
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.06
|Пирани Габриэл
|1
|0.06
|Флетчер Кристиан
|1
|0.06
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.06
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьетт Самюэль
|5
|0
|Шуэньер Матьё
|5
|0
|Ласситер Ариэль
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Салиба Натан
|1
|1
|Янков Доминик
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|6
|0
|Дахоме Кристиан
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Пелтола Матти
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
7
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ди Си Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
5
9
ФК Монреаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
11
11
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
5
45%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
4
31%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Пропущено
23
15
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
35%
5
33%
76-90
Забито
20
24
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
20%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
5
25%
7
29%
29%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
25%
5
21%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
Пропущено
34
28
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
9%
2
7%
1-15
7
21%
6
21%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
2
6%
5
18%
61-75
10
29%
29%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0
Результаты матчей
ФК Монреаль
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
44
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
36
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
133
78
88
312
214
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 17
|22
|7.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 15
|21
|9.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|29 - 30
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|22 - 27
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 13
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7