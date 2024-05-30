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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
4:2
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
2' Желтая карточка
Хопкинс Джексон
5' Желтая карточка
Пьетт Самюэль
1:0
6' Гол
Ласситер Ариэль
1:1
29' Гол
Бентеке Кристиан
32' Желтая карточка
Тейшейра Руан
2:1
34' Гол
Сунуси Ибрахим
37' Желтая карточка
Пелтола Матти
3:1
38' Гол
Шуэньер Матьё
3:2
42' Гол
Бентеке Кристиан
45' Вторая желтая карточка
Пелтола Матти
58' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
64' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
4:2
73' Гол
Сунуси Ибрахим
90'+6
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
3
Хоакин
Соса
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
28
Вильсен
Жюль-Антони
24
Боно
Александер
4
Пелтола
Матти
15
Бирнбом
Стив
3
Бартлетт
Лукас
22
Эррера
Аарон
8
Страуд
Джаред
25
Хопкинс
Джексон
43
Клих
Матеуш
11
Дахоме
Кристиан
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
ФК Монреаль
3-4-2-1
Ди Си Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

ФК Монреаль
Ди Си Юнайтед

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:0
СИЦА
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
2:3
М
1:0
М
0:3
М
0:0
М
5:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
1:1
М
2:4
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
3:0
М
0:3
М
1:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1
1.21

Среднее время на гол

90
74

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.57
1.06

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.27
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

71
79

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 4 0.27
Ласситер Ариэль 3 0.2
Коккаро Матиас 3 (2) 0.2
Мартинес Хосеф 2 0.13
Вильсен Жюль-Антони 2 0.13
Шуэньер Матьё 2 (1) 0.13
Фернандо Алварез 1 0.07
Тойе Мейсон 1 0.07
Янков Доминик 1 0.07
Дюк Брайс 1 0.07
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 13 (1) 0.81
Страуд Джаред 1 0.06
Клих Матеуш 1 (1) 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Бартлетт Лукас 1 0.06
Дахоме Кристиан 1 0.06
Маквей Кристофер 1 0.06
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.06
Пирани Габриэл 1 0.06
Флетчер Кристиан 1 0.06
Маррелл Джейкоб 1 0.06
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьетт Самюэль 5 0
Шуэньер Матьё 5 0
Ласситер Ариэль 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Салиба Натан 1 1
Янков Доминик 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 6 0
Дахоме Кристиан 5 0
Эррера Аарон 5 0
Бентеке Кристиан 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Сантуш Педру 2 1
Пелтола Матти 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Родригес Мартин IV 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
7
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ди Си Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

5
9
ФК Монреаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
5
45%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
4
31%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
35%
5
33%
76-90

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
20%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
5
25%
7
29%
29%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
25%
5
21%
61-75
2
10%
3
13%
76-90

Пропущено

34
28
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
9%
2
7%
1-15
7
21%
6
21%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
2
6%
5
18%
61-75
10
29%
29%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0

Результаты матчей

ФК Монреаль
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
4
1
5
2.5
1
7
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
8
8
3
12
2.5
2
14
1
14
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 17 22
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 15 6 3 6 14 - 15 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 16 5 4 7 29 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 5 8 22 - 27 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 28 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
13.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 13 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
  • 73'
    Ласситер Ариэль сделал результативную передачу.
  • 73'
    Г О О О О Л - Сунуси Ибрахим бьет в цель!
  • 67'
    Брюс Дьюк уходит с поля. Янков Доминик выходит вместо него
  • 64'
    Дахоме Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Матье Чойниер получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Матти Пелтола получает вторую желтую карточку. Удаление.
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