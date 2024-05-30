Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:2
Конец матча
Ход матча
25'
0:1
29'
46'
21
Миазга
Мэтт
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
18
Мур
Шак
16
Йервуд
Дрю
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Rumba Munthali
История личных встреч
Цинциннати
Нэшвилл
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.83
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|7 (1)
|0.44
|Кубо Юя
|4
|0.25
|Орельяно Лука
|3
|0.19
|Келси Кевин
|3
|0.19
|Сантос Сержио II
|2
|0.13
|Бупендза Аарон
|2
|0.13
|Бэрд Кори
|1
|0.06
|Робинсон Майлз
|1
|0.06
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Асад Ямиль
|0
|0
|Буха Павел
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|5
|0.33
|Мухтар Хани
|3 (1)
|0.2
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.2
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.07
|Циммерман Уокер
|1
|0.07
|Мур Шак
|1
|0.07
|Мьюл Алекс
|1
|0.07
|Йервуд Дрю
|1
|0.07
|Годой Анибал
|1
|0.07
|Махер Джек
|1
|0.07
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Орельяно Лука
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|4
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Нэшвилл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Цинциннати
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Нэшвилл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
15
15
Цинциннати
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Нэшвилл
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
3
60%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
16
16
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
5
31%
3
19%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
25
20
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
2
8%
6
30%
31-45
8
32%
4
20%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
5
20%
4
20%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2
Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2
Результаты матчей
Цинциннати
Нэшвилл
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
26
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
15
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
79
69
214
114
115
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 17
|22
|7.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 15
|21
|9.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|29 - 30
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|22 - 27
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 13
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7