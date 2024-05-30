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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:2
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:1
25' Гол
Махер Джек
0:2
29' Гол
Шаффельбург Джейкоб
90'+5
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
12
Робинсон
Майлз
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
22
Валенсуэла
Херардо
19
Келси
Кевин
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
27
Анунга
Брайан
16
Йервуд
Дрю
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
14
Шаффельбург
Джейкоб
12
Банбери
Тил
Цинциннати
3-4-1-2
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Нэшвилл

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СИЦА
1:1
М
3:1
М
0:1
ТМК
6:3
М
1:1
М
3:6
М
3:0
М
2:2
Ю
1:1
Ю
3:3
Ю
1:1
Ю
0:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.83

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 7 (1) 0.44
Кубо Юя 4 0.25
Орельяно Лука 3 0.19
Келси Кевин 3 0.19
Сантос Сержио II 2 0.13
Бупендза Аарон 2 0.13
Бэрд Кори 1 0.06
Робинсон Майлз 1 0.06
Йедлин Деандре 0 0
Асад Ямиль 0 0
Буха Павел 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 5 0.33
Мухтар Хани 3 (1) 0.2
Банбери Тил 3 (2) 0.2
Шаффельбург Джейкоб 1 0.07
Циммерман Уокер 1 0.07
Мур Шак 1 0.07
Мьюл Алекс 1 0.07
Йервуд Дрю 1 0.07
Годой Анибал 1 0.07
Махер Джек 1 0.07
Бойд Тайлер 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 4 0
Нвободо Обинна 4 0
Буха Павел 4 0
Мерфи Ян 4 0
Кубо Юя 3 0
Миазга Мэтт 3 0
Орельяно Лука 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Йедлин Деандре 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Бэрд Кори 1 0
Келси Кевин 1 0
Челентано Роман 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 4 0
Йервуд Дрю 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Бауэр Джош 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Нэшвилл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Цинциннати
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Нэшвилл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

15
15
Цинциннати
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Нэшвилл
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
3
60%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

16
16
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
5
31%
3
19%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

25
20
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
2
8%
6
30%
31-45
8
32%
4
20%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
5
20%
4
20%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2
Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2

Результаты матчей

Цинциннати
Нэшвилл

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
7
9
1.5
6
9
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 17 22
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 15 6 3 6 14 - 15 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 16 5 4 7 29 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 5 8 22 - 27 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 28 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
13.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 13 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
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