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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:1
Перерыв
Портленд Тимберс
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Дриусси Себастьян
0:1
45' Гол
Феррейра Эвандер

Ход матча

16'
Дриусси Себастьян
0:0
45'
0:1
Феррейра Эвандер
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Остин
Ничья
Портленд Тимберс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
15
Вяйсянен
Лео
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
6
Даниэль
Перейра
5
Валенсия
Йохан
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
33
Вольфф
Оуэн
9
Зардес
Гьяси
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
27
Асприлья
Дайрон
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
14
Родригес
Джонатан
Остин
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Портленд Тимберс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
3:0
М
3:1
М
4:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
78

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.31
Обриан Хадер 4 0.25
Рубио Диего 3 0.19
Касканте Хулио 2 0.13
Гильерме дос Сантос 2 0.13
Галлахер Джон 1 0.06
Хеджес Мэтт 1 0.06
Ригони Эмилиано 1 0.06
Хайнс-Айк Брендан 1 0.06
Ринг Александр 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 7 (1) 0.44
Феррейра Эвандер 6 (2) 0.38
Родригес Джонатан 5 0.31
Морено Сантьяго 3 0.19
Антони 3 0.19
Уильямсон Эрик 1 0.06
Миллер Эрик 1 0.06
Асприлья Дайрон 1 0.06
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Валенсия Йохан 4 0
Даниэль Перейра 3 0
Дриусси Себастьян 3 0
Галлахер Джон 3 0
Рубио Диего 2 0
Гильерме дос Сантос 2 0
Обриан Хадер 2 0
Колманич Жан 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Стувер Брэд 1 0
Фодри Си-Джей 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 4 1
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Крепо Максим 1 1
Миллер Эрик 2 0
Жупарич Дарио 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Макгро Зак 2 0
Мора Фелипе 1 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Браво Клаудио III 1 0

Результаты матчей

Остин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
11
Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
13
Остин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
5
33%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

20
28
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
10%
5
18%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
2
10%
2
7%
31-45
5
25%
3
11%
46-60
4
20%
6
21%
61-75
5
25%
9
32%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
3
17%
3
10%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
5
28%
6
20%
46-60
4
22%
5
17%
61-75
2
11%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3

Результаты матчей

Остин
Портленд Тимберс

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Остин
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
10
5
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 17 22
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 15 6 3 6 14 - 15 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 16 5 4 7 29 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 5 8 22 - 27 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 28 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
13.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 13 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
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