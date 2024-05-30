Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0:2
Конец матча
0'
0:0
16' Не забитый пенальтиДриусси Себастьян
0:1
45' ГолФеррейра Эвандер
47' Желтая карточкаЗардес Гьяси
50' Желтая карточкаХименес Эктор
65' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
0:2
66' ПенальтиРодригес Джонатан
74' Желтая карточкаФодри Си-Джей
77' Желтая карточкаДаниэль Перейра
90' Желтая карточкаПаредес Кристиан
90'+4
Ход матча
16'
45'
0:1
47'
50'
66'
74'
77'
90'
15
Вяйсянен
Лео
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Остин
Портленд Тимберс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
78
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.31
|Обриан Хадер
|4
|0.25
|Рубио Диего
|3
|0.19
|Касканте Хулио
|2
|0.13
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.13
|Галлахер Джон
|1
|0.06
|Хеджес Мэтт
|1
|0.06
|Ригони Эмилиано
|1
|0.06
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.06
|Ринг Александр
|0
|0
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|7 (2)
|0.44
|Мора Фелипе
|7 (1)
|0.44
|Родригес Джонатан
|6 (1)
|0.38
|Морено Сантьяго
|3
|0.19
|Антони
|3
|0.19
|Уильямсон Эрик
|1
|0.06
|Миллер Эрик
|1
|0.06
|Асприлья Дайрон
|1
|0.06
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Даниэль Перейра
|4
|0
|Валенсия Йохан
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Гильерме дос Сантос
|2
|0
|Обриан Хадер
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|4
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Миллер Эрик
|2
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Браво Клаудио III
|1
|0
Результаты матчей
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
11
Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
2
13
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
24
Голы по времени матча
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
4
24%
5
33%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
5
33%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
20
30
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
5
25%
9
30%
76-90
Пропущено
20
30
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
3
15%
7
23%
31-45
5
25%
6
20%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
2
10%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3
Результаты матчей
Остин
Портленд Тимберс
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Остин
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
52
27
25
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
610
115
214
313
115
214
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 17
|30
|2.
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 19
|27
|3.
|1:1 Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 23
|26
|4.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 29
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|30 - 30
|19
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 18
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 21
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 28
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 11
|13
|5.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 4
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|3.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|4.
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7