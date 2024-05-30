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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:2
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Дриусси Себастьян
0:1
45' Гол
Феррейра Эвандер
47' Желтая карточка
Зардес Гьяси
50' Желтая карточка
Хименес Эктор
65' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
0:2
66' Пенальти
Родригес Джонатан
74' Желтая карточка
Фодри Си-Джей
77' Желтая карточка
Даниэль Перейра
90' Желтая карточка
Паредес Кристиан
90'+4
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
15
Вяйсянен
Лео
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
6
Даниэль
Перейра
5
Валенсия
Йохан
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
33
Вольфф
Оуэн
9
Зардес
Гьяси
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
27
Асприлья
Дайрон
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
14
Родригес
Джонатан
Остин
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Портленд Тимберс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
3:0
М
3:1
М
4:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
78

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.31
Обриан Хадер 4 0.25
Рубио Диего 3 0.19
Касканте Хулио 2 0.13
Гильерме дос Сантос 2 0.13
Галлахер Джон 1 0.06
Хеджес Мэтт 1 0.06
Ригони Эмилиано 1 0.06
Хайнс-Айк Брендан 1 0.06
Ринг Александр 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 7 (2) 0.44
Мора Фелипе 7 (1) 0.44
Родригес Джонатан 6 (1) 0.38
Морено Сантьяго 3 0.19
Антони 3 0.19
Уильямсон Эрик 1 0.06
Миллер Эрик 1 0.06
Асприлья Дайрон 1 0.06
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Даниэль Перейра 4 0
Валенсия Йохан 4 0
Дриусси Себастьян 3 0
Галлахер Джон 3 0
Рубио Диего 2 0
Зардес Гьяси 2 0
Гильерме дос Сантос 2 0
Обриан Хадер 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 4 1
Паредес Кристиан 4 0
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Крепо Максим 1 1
Миллер Эрик 2 0
Жупарич Дарио 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Макгро Зак 2 0
Мора Фелипе 1 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Браво Клаудио III 1 0

Результаты матчей

Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
11
Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
13
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
4
24%
5
33%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
5
33%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

20
30
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
5
25%
9
30%
76-90

Пропущено

20
30
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
3
15%
7
23%
31-45
5
25%
6
20%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
2
10%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3

Результаты матчей

Остин
Портленд Тимберс

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Остин
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
5
2
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
11
5
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 17 30
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 19 27
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 16 6 8 2 28 - 23 26
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 18 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 21 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
9.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
11.
Орландо Сити
 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 7 3 4 0 14 - 11 13
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 1:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 4 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 11 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Феррейра Эвандер бьет в цель!
    • 16'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Дриусси Себастьян пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Остин 0:2 Портленд Тимберс онлайн

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