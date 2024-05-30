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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
0:1
4' Гол
Торрес Факундо
46' Желтая карточка
Янссон Робин
47' Желтая карточка
Наварро Федерико
54' Желтая карточка
Гутьеррес Брайан
1:1
71' Гол
Кейперс Уго
90' Желтая карточка
Дин Джонатан
90'+6
34
Брэди
Крис
22
Пинеда
Маурисио
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
24
Дин
Джонатан
15
Гутман
Эндрю
17
Гутьеррес
Брайан
31
Наварро
Федерико
23
Акоста
Келлин
12
Барлоу
Том
9
Кейперс
Уго
1
Гальесе
Педро
4
Брекало
Давид
16
Вильдер
Картахена
6
Янссон
Робин
10
Торрес
Факундо
14
Лодейро
Николас
5
Араухо
Сесар
77
Ангуло
Иван
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
9
Муриэль
Луис
11
Охеда
Мартин
Чикаго Файр
5-3-2
Орландо Сити
3-5-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Орландо Сити

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:3
М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:5
М
1:1
М
4:0
М
1:2
М
4:0
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
ОК
3:1
М
2:3
ОК
5:1

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.27
1.22

Среднее время на гол

39
73

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.18

Среднее время на гол

57
76

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

1.95
1.2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 4 0.25
Гутьеррес Брайан 3 (1) 0.19
Герберс Фабиан 2 0.13
Шакири Джердан 2 (2) 0.13
Акоста Келлин 2 0.13
Хайле-Селассие Марен 1 0.06
Теран Карлос 1 0.06
Суке Арно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 5 0.33
Торрес Факундо 2 (1) 0.13
Муриэль Луис 2 0.13
Линн Джек 2 0.13
Лодейро Николас 1 0.07
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.07
Ангуло Иван 1 0.07
Брекало Давид 1 0.07
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аригони Аллан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кцихос Рафаэль 4 0
Герберс Фабиан 4 0
Гутьеррес Брайан 4 0
Акоста Келлин 3 0
Барлоу Том 2 0
Наварро Федерико 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Дин Джонатан 1 0
Брэди Крис 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 6 0
Янссон Робин 5 0
Вильдер Картахена 3 0
Фелипе 3 0
Макгуайр Дункан 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Ангуло Иван 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Орландо Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
3
Чикаго Файр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

4
2
Чикаго Файр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Орландо Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
4
40%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
19%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
25%
5
36%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
5
33%
76-90

Пропущено

28
24
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
14%
7
29%
29%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
4
14%
1
4%
46-60
7
25%
6
25%
61-75
5
18%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3
Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0

Результаты матчей

Чикаго Файр
Орландо Сити

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
2
6
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
13
1.5
5
10
1
15
2.5
2
13
1
15
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 17 30
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 19 27
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 16 6 8 2 28 - 23 26
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 18 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 21 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
9.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
11.
Орландо Сити
 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 7 3 4 0 14 - 11 13
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 1:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 4 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 11 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Гутман Эндрю уходит с поля. Суке Арно выходит вместо него
    • 4'
      Г О О О О Л - Торрес Факундо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити онлайн

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