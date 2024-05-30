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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:0
Второй тайм: 47'
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
40' Гол
Басси Амине
42' Желтая карточка
Андерсон Себастьян

Ход матча

40'
Басси Амине
(Дорси Гриффин)
1:0
42'
 
Андерсон Себастьян
46'
Стирс Дэниэл
Эскобар Франко
 
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Тарбелл
Эндрю
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Артур
Хосе
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
95
Стеффен
Закари
22
Андерсон
Себастьян
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
21
Леффелсенд
Яспер
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
23
Бассетт
Коул
10
Михайлович
Джордже
9
Наварро
Рафа
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

33 матча

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.2%
57.6%
18.2%
8 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.2%
48.5%
36.3%
5 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:1
М
5:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
1:3
М
3:1
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:4
М
0:0
М
2:0
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:3
М
3:2
М
2:1
ОК
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
0:0
М
2:1

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.88

Среднее время на гол

61
102

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.29

Среднее время на гол

75
69

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.33
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
82

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 4 0.27
Басси Амине 2 0.13
Феррейра Карлос III 1 0.07
Эррера Эктор 1 0.07
Смит Брэд 1 0.07
Эскобар Франко 1 0.07
Ковальчик Себастьян 1 0.07
Блессинг Латиф 1 0.07
Сегал Габриэль 1 0.07
Карраскилья Адальберто 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 9 (4) 0.56
Бассетт Коул 5 0.31
Михайлович Джордже 3 0.19
Кабрал Кевин 3 0.19
Харрис Кельвин 2 0.13
Бомбито Мойс 2 0.13
Фернандес Омир 1 0.06
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковальчик Себастьян 5 0
Дорси Гриффин 3 1
Карраскилья Адальберто 3 0
Микаэль 2 0
Эскобар Франко 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Стеффен Закари 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Япи Даррен 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Махсо Андреас 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
9
Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
8
Хьюстон Динамо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Колорадо Рэпидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Забито

12
26
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
7
27%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
5
42%
6
23%
76-90

Пропущено

16
27
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
19%
6
22%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
4
25%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
14
1
3
11
1.5
9
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 17 22
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 15 6 3 6 14 - 15 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 16 5 4 7 29 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 5 8 22 - 27 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 28 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
13.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 13 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Эскобар Франко уходит с поля. Стирс Дэниэл выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Андерсон Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Дорси Гриффин сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Басси Амине бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.00
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5.90
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