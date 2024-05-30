Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
40'
1:0
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
64
Бомбито
Мойс
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
23
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хуан Гуерра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
33 матча
27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.2%
57.6%
18.2%
8 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.2%
48.5%
36.3%
5 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.47
0.88
Среднее время на гол
61
102
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.19
1.29
Среднее время на гол
75
69
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
1.33
1.09
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
67
82
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|4
|0.27
|Басси Амине
|2
|0.13
|Феррейра Карлос III
|1
|0.07
|Эррера Эктор
|1
|0.07
|Смит Брэд
|1
|0.07
|Эскобар Франко
|1
|0.07
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.07
|Блессинг Латиф
|1
|0.07
|Сегал Габриэль
|1
|0.07
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|9 (4)
|0.56
|Бассетт Коул
|5
|0.31
|Михайлович Джордже
|3
|0.19
|Кабрал Кевин
|3
|0.19
|Харрис Кельвин
|2
|0.13
|Бомбито Мойс
|2
|0.13
|Фернандес Омир
|1
|0.06
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Дорси Гриффин
|3
|1
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Микаэль
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Бомбито Мойс
|2
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
9
Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
8
Хьюстон Динамо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Колорадо Рэпидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Забито
12
26
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
7
27%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
5
42%
6
23%
76-90
Пропущено
16
27
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
19%
6
22%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
4
25%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
141
311
96
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 17
|22
|7.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 15
|21
|9.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|29 - 30
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|22 - 27
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 13
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7