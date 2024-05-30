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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
3:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
40' Гол
Басси Амине
42' Желтая карточка
Андерсон Себастьян
1:0
49' Не забитый пенальти
Наварро Рафа
1:1
49' Гол
Михайлович Джордже
2:1
70' Гол
Блессинг Латиф
77' Желтая карточка
Алию Ибрахим
3:1
80' Гол
Ковальчик Себастьян
90'+9
13
Тарбелл
Эндрю
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Артур
Хосе
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
95
Стеффен
Закари
22
Андерсон
Себастьян
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
21
Леффелсенд
Яспер
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
23
Бассетт
Коул
10
Михайлович
Джордже
9
Наварро
Рафа
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

33 матча

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.2%
57.6%
18.2%
8 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.2%
48.5%
36.3%
5 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:1
М
5:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
1:3
М
3:1
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:4
М
0:0
М
2:0
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:3
М
3:2
М
2:1
ОК
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
0:0
М
2:1

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.88

Среднее время на гол

61
102

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.29

Среднее время на гол

75
69

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.33
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
82

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 4 0.27
Басси Амине 2 0.13
Ковальчик Себастьян 2 0.13
Блессинг Латиф 2 0.13
Феррейра Карлос III 1 0.07
Эррера Эктор 1 0.07
Смит Брэд 1 0.07
Эскобар Франко 1 0.07
Сегал Габриэль 1 0.07
Карраскилья Адальберто 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 9 (4) 0.56
Бассетт Коул 5 0.31
Михайлович Джордже 4 0.25
Кабрал Кевин 3 0.19
Харрис Кельвин 2 0.13
Бомбито Мойс 2 0.13
Фернандес Омир 1 0.06
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковальчик Себастьян 5 0
Дорси Гриффин 3 1
Карраскилья Адальберто 3 0
Микаэль 2 0
Эскобар Франко 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Алию Ибрахим 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Стеффен Закари 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Япи Даррен 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Махсо Андреас 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
10
Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Колорадо Рэпидс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
8
Хьюстон Динамо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Колорадо Рэпидс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Пропущено

7
17
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
4
27%
7
26%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
6
40%
6
22%
76-90

Пропущено

17
30
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
12%
5
17%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
18%
7
23%
31-45
4
24%
3
10%
46-60
4
24%
3
10%
61-75
4
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
15
1
4
11
1.5
9
7
1
14
2.5
4
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 17 30
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 19 27
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 16 6 8 2 28 - 23 26
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 18 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 21 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
9.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
11.
Орландо Сити
 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 7 3 4 0 14 - 11 13
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 1:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 4 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 11 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Андерсон Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Дорси Гриффин сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Басси Амине бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 3:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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