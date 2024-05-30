Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
0:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
7'
39'
0:1
43'
11
Шелтон
Кири
17
Дэвис
Якоб
23
Агада
Уильям
15
Утвик
Бьорн
20
Кубас
Андрес
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риндов КрисЗащитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
24 матча
50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
2
1.27
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Среднее время на гол
70
106
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.27
|Пулидо Алан
|3
|0.2
|Агада Уильям
|3
|0.2
|Дэвис Якоб
|2
|0.13
|Вальтер Реми
|2
|0.13
|Росеро Даниэль
|2
|0.13
|Саллой Даниэль
|1
|0.07
|Родригес Мемо
|1
|0.07
|Расселл Джонни
|1
|0.07
|Радоя Неманья
|1
|0.07
|Варгас Аленис
|1
|0.07
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голд Райан
|6 (2)
|0.4
|Уайт Брайан
|5
|0.33
|Пико Фабрис
|3
|0.2
|Рапосо Райан
|2
|0.13
|Шёпф Алессандро
|1
|0.07
|Али Ахмед
|1
|0.07
|Крейлах Дамир
|1
|0.07
|Веселинович Ранко
|1
|0.07
|Лаборда Матиас
|1
|0.07
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Мемо
|5
|0
|Дэвис Якоб
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Шелтон Кири
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Лаборда Матиас
|2
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
2
Спортинг Канзас-Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
4
8
Спортинг Канзас-Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
13
9
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
15%
1
11%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
17
7
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
18%
3
43%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Забито
21
20
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
10%
3
15%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
2
10%
6
30%
76-90
Пропущено
27
17
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
5
29%
29%
31-45
3
11%
5
29%
29%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
8
30%
30%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
2:3
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
77
59
311
311
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 17
|22
|7.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 15
|21
|9.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|29 - 30
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|22 - 27
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 13
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7