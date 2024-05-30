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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
0:1
Второй тайм: 48'
Ванкувер Уайткэпс
0'
7' Желтая карточка
Утвик Бьорн
0:1
39' Гол
Голд Райан
43' Желтая карточка
Шелтон Кири

Ход матча

7'
 
Утвик Бьорн
39'
0:1
Голд Райан
43'
Шелтон Кири
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
6.54
3.90
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3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пульскемп
Джон
11
Шелтон
Кири
19
Кастелланос
Роберт
5
Росеро
Даниэль
22
Бассонг
Зохран
17
Дэвис
Якоб
6
Радоя
Неманья
21
Эрнандес
Фелипе
20
Варгас
Аленис
23
Агада
Уильям
30
Африфа
Стивен
1
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
7
Рапосо
Райан
16
Берхальтер
Себастьян
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
ЧМ
0:0
М
1:3
М
0:3
М
1:1
М
1:4
М
6:0
М
0:1
М
2:0
ЛЧК
1:2
ЛЧК
3:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:0
М
1:1

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Среднее время на гол

70
106

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.27
Пулидо Алан 3 0.2
Агада Уильям 3 0.2
Дэвис Якоб 2 0.13
Вальтер Реми 2 0.13
Росеро Даниэль 2 0.13
Саллой Даниэль 1 0.07
Родригес Мемо 1 0.07
Расселл Джонни 1 0.07
Радоя Неманья 1 0.07
Варгас Аленис 1 0.07
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голд Райан 6 (2) 0.4
Уайт Брайан 5 0.33
Пико Фабрис 3 0.2
Рапосо Райан 2 0.13
Шёпф Алессандро 1 0.07
Али Ахмед 1 0.07
Крейлах Дамир 1 0.07
Веселинович Ранко 1 0.07
Лаборда Матиас 1 0.07
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Вите Педро 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Мемо 5 0
Дэвис Якоб 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 3 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Расселл Джонни 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Шелтон Кири 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 4 0
Пико Фабрис 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Лаборда Матиас 2 0
Голд Райан 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
2
Спортинг Канзас-Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

4
8
Спортинг Канзас-Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

13
9
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
15%
1
11%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

17
7
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
18%
3
43%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Забито

21
20
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
10%
3
15%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
2
10%
6
30%
76-90

Пропущено

27
17
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
5
29%
29%
31-45
3
11%
5
29%
29%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
8
30%
30%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

2:3
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 17 22
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 15 6 3 6 14 - 15 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 16 5 4 7 29 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 5 8 22 - 27 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 28 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
13.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 13 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Шелтон Кири получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
  • 7'
    Утвик Бьорн получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
6.54
3.90
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3.50
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Спортинг Канзас-Сити
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