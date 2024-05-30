Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:0
Второй тайм: 52'
0'
Ход матча
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ротрок ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 19 побед
44 матча
40.9%
15.9%
43.2%
18 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.55
Среднее время на гол
60
163
Всего голов
34
14
Голов в среднем за матч
1.7
0.58
Среднее время на гол
52
154
Всего голов
70
25
Голов в среднем за матч
1.59
0.57
Тотал матчей
2.5
38
Больше 86%
Меньше 14%
6
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
56
158
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|7 (4)
|0.44
|Моррис Джордан
|3
|0.19
|Ролдан Кристиан
|1
|0.06
|Мусовски Дэниел
|1
|0.06
|Чу Лео
|1
|0.06
|Варгас Обед
|1
|0.06
|Рольдан Александер
|1
|0.06
|Тевес Дилан
|1
|0.06
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.06
|Руснак Альберт
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|13 (1)
|0.81
|Гомес Карлос III
|7
|0.44
|Луна Диего
|3
|0.19
|Джулио Андерсон
|3
|0.19
|Катранис Александрос
|2
|0.13
|Паласио Нельсон
|1
|0.06
|Енели Эмека
|1
|0.06
|Крукс Мэтт
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|3
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Гомес Еймар
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Варгас Обед
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|6
|0
|Гомес Карлос III
|4
|0
|Крукс Мэтт
|4
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Енели Эмека
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Реал Солт-Лейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
7
Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
6
14
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
6
40%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
13%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
5
33%
1
17%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
17
30
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
4
24%
0
0%
1-15
4
24%
7
23%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
2
12%
1
3%
46-60
3
18%
5
17%
61-75
3
18%
10
33%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
26%
4
24%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
15
43
15
34
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
45
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
510
96
213
510
114
213
114
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 17
|30
|2.
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 19
|27
|3.
|1:1 Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 23
|26
|4.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 29
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|30 - 30
|19
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 18
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 21
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 28
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 11
|13
|5.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 4
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|3.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|4.
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7