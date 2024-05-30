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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
67' Желтая карточка
Овьедо Брайан
1:0
68' Гол
Руснак Альберт
75' Желтая карточка
Крукс Мэтт
87' Желтая карточка
Варгас Обед
90' Желтая карточка
Reed Baker-Whiting
1:1
90' Гол
Гомес Карлос
90'+12
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
6
Пауло
Жуан
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
14
Енели
Эмека
13
Паласио
Нельсон
11
Гомес
Карлос
III
16
Чанг
Майкель
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 19 побед

44 матча

40.9%
15.9%
43.2%
18 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

М
2:0
СИЦА
3:0
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
ОК
1:1
М
2:1
М
3:1
М
2:0
М
3:2
М
2:1
М
4:0
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0

Голы

Всего голов

36
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.55

Среднее время на гол

60
163

Всего голов

34
14

Голов в среднем за матч

1.7
0.58

Среднее время на гол

52
154

Всего голов

70
25

Голов в среднем за матч

1.59
0.57

Тотал матчей

2.5
38
Больше 86%
Меньше 14%
6
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

56
158

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 7 (4) 0.44
Моррис Джордан 3 0.19
Руснак Альберт 1 0.06
Ролдан Кристиан 1 0.06
Мусовски Дэниел 1 0.06
Чу Лео 1 0.06
Варгас Обед 1 0.06
Рольдан Александер 1 0.06
Тевес Дилан 1 0.06
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.06
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 13 (1) 0.81
Гомес Карлос III 8 0.5
Луна Диего 3 0.19
Джулио Андерсон 3 0.19
Катранис Александрос 2 0.13
Паласио Нельсон 1 0.06
Енели Эмека 1 0.06
Крукс Мэтт 0 0
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 3 1
Рольдан Александер 2 1
Моррис Джордан 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Варгас Обед 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руидиас Рауль 1 0
Гомес Еймар 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Reed Baker-Whiting 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 6 0
Крукс Мэтт 5 0
Гомес Карлос III 4 0
Катранис Александрос 4 0
Енели Эмека 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Макмат Зак 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Овьедо Брайан 1 0
Руис Пабло 1 0
Луна Диего 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Реал Солт-Лейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
8
Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

6
14
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Пропущено

5
12
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
4
33%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
6
40%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
13%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
5
33%
1
17%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

18
31
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
7
23%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
3
17%
11
35%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
5
25%
5
28%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
9
7
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 7 7 2 30 - 23 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 17 - 23 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
9.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
11.
Орландо Сити
 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Чанг Майкель уходит с поля. Крукс Мэтт выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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