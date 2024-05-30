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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Второй тайм: 55'
Даллас
0'
1:0
4' Гол
Йовелич Деян
19' Желтая карточка
Дельгадо Патриксон
1:1
22' Гол
Дельгадо Патриксон
1:1
32' Не забитый пенальти
Пек Габриэл
34' Желтая карточка
Берджесс Нкоси
35' Желтая карточка
Арриола Пол
45' Желтая карточка
Фарфан Марко

Ход матча

4'
Йовелич Деян
(Пек Габриэл)
1:0
19'
 
Дельгадо Патриксон
22'
1:1
Дельгадо Патриксон
(Фарфан Марко)
32'
Пек Габриэл
1:1
34'
 
Берджесс Нкоси
35'
 
Арриола Пол
45'
 
Фарфан Марко
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Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Даллас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
24
Нил
Джален
4
Ёсида
Мая
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
7
Фагундес
Диего
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
6
Дельгадо
Патриксон
7
Арриола
Пол
9
Муса
Петар
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Даллас
3-4-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

38 матчей

34.2%
15.8%
50%
13 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.8%
50%
34.2%
6 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:4
М
3:1
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
4:0
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
5:1
М
1:2
М
0:0
М
1:0
ОК
1:2
М
3:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:3
М
2:1
М
0:1
М
3:6
М
1:1
М
2:2
М
4:0
М
1:5

Голы

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

36
35

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

71
55

Голов в среднем за матч

1.87
1.45

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 8 0.5
Пек Габриэл 4 0.25
Пуч Рикард 4 0.25
Пейнтсил Джозеф 4 (1) 0.25
Ёсида Мая 2 0.13
Фагундес Диего 2 0.13
Дельгадо Марко 1 0.06
Ауде Хулиан 1 0.06
Завалета Эрик 1 0.06
Берри Мигель 1 0.06
Бругман Гастон 0 0
Ямане Мики 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.36
Феррейра Хесус 2 0.14
Ильяраменди Асьер 2 0.14
Дельгадо Патриксон 2 0.14
Джункуа Сэм 1 0.07
Анса Юджин 1 0.07
Льетгет Себастьян 1 0.07
Арриола Пол 1 0.07
Ибеага Себастьен 1 0.07
Сили Данте 1 0.07
Камунго Бернард 0 0
Фрейзер Лиам 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Пуч Рикард 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Пейнтсил Джозеф 3 0
Ауде Хулиан 2 0
Завалета Эрик 0 1
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Ямане Мики 1 0
Серрильо Эдвин 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрейзер Лиам 4 0
Арриола Пол 3 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Муса Петар 2 0
Пас Мартен 2 0
Сили Данте 2 0
Берджесс Нкоси 2 0
Норрис Нолан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Дельгадо Патриксон 1 0
Фаррингтон Логан 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
6
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Даллас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
9
Лос-Анджелес Гэлакси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Даллас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

28
17
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
6
21%
6
35%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
7
25%
4
24%
76-90

Пропущено

21
19
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
1
5%
1-15
5
24%
4
21%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
14%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1
Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
3
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
1
5
4
1.5
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
2
9
6
1.5
4
9
5
10
2.5
1
12
1
14
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 17 30
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 19 27
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 16 6 8 2 28 - 23 26
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 18 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 21 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
9.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
11.
Орландо Сити
 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 7 3 4 0 14 - 11 13
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 1:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 4 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 11 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Даллас
1.70
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4.70
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6.20
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