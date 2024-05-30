Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
3:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЙовелич Деян
19' Желтая карточкаДельгадо Патриксон
1:1
22' ГолДельгадо Патриксон
1:1
32' Не забитый пенальтиПек Габриэл
34' Желтая карточкаБерджесс Нкоси
35' Желтая карточкаАрриола Пол
45' Желтая карточкаФарфан Марко
2:1
66' ГолЙовелич Деян
82' Вторая желтая карточкаБерджесс Нкоси
89' Желтая карточкаЁсида Мая
3:1
90' ГолПуч Рикард
90'+7
Ход матча
4'
1:0
22'
32'
1:1
34'
35'
45'
66'
2:1
82'
89'
90'
3:1
24
Нил
Джален
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
18
Фрейзер
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
38 матчей
34.2%
15.8%
50%
13 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.8%
50%
34.2%
6 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
36
35
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
71
55
Голов в среднем за матч
1.87
1.45
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
48
62
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|9
|0.56
|Пуч Рикард
|5
|0.31
|Пек Габриэл
|4
|0.25
|Пейнтсил Джозеф
|4 (1)
|0.25
|Фагундес Диего
|2
|0.13
|Ёсида Мая
|2
|0.13
|Дельгадо Марко
|1
|0.06
|Ауде Хулиан
|1
|0.06
|Завалета Эрик
|1
|0.06
|Берри Мигель
|1
|0.06
|Бругман Гастон
|0
|0
|Ямане Мики
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.36
|Феррейра Хесус
|2
|0.14
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.14
|Дельгадо Патриксон
|2
|0.14
|Джункуа Сэм
|1
|0.07
|Анса Юджин
|1
|0.07
|Льетгет Себастьян
|1
|0.07
|Арриола Пол
|1
|0.07
|Ибеага Себастьен
|1
|0.07
|Сили Данте
|1
|0.07
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фрейзер Лиам
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пуч Рикард
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Ауде Хулиан
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
|Серрильо Эдвин
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Арриола Пол
|3
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Муса Петар
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Норрис Нолан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Дельгадо Патриксон
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
7
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Даллас
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
9
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Даллас
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
4
24%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
31
18
10 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
2
6%
4
22%
31-45
6
19%
6
33%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
8
26%
4
22%
76-90
Пропущено
22
22
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
2
9%
1-15
6
27%
4
18%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
4
18%
5
23%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
14%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1
Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
54
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
122
106
410
610
113
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 23
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 29
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|30 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 28
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7